România va juca pentru locurile 9-16 la Campionatul Mondial de handbal feminin U18, de la Craiova, Mioveni, Piteşti şi Râmnicu Vâlcea, după ce a învins echipa Suediei cu scorul de 30-24 (17-14), marţi, la Piteşti, în ultimul său meci din Grupa principală III.

Anterior, tricolorele remizaseră cu favorita Ungaria, scor 24-24.

România - Suedia 30-24

Tricolorele au controlat meciul cu Suedia şi au condus de la un capăt la altul, încheind pe locul al treilea în grupă.

Pentru echipa antrenată de Victorina Bora au marcat Maria Sprîncenatu 4 goluri, Diana Ştefania Lefter 4, Monica Gabriela Scarlat 4, Diana Maria Sălăjan 3, Giulya Maria Puiu 3, Agata Stoican 3, Diana Elena Băiaşu 2, Daria Georgiana Comendant 2, Delia Maria Roşu 2, Maria Petrache 2, Roberta Giorgiana Manea 1.

Portarul Arianna Gabriela Ardeleanu a avut 12 intervenţii.

Maja Stroem s-a remarcat de la scandinave, cu 8 goluri.

În celălalt meci al grupei, Ungaria a dispus de China cu 41-36.

Tricolorele, sub Ungaria și China în grupă

În clasamentul final, Ungaria s-a clasat pe primul loc, cu 5 puncte, urmată de China, 4 puncte, România, 3 puncte, Suedia, 0 puncte. Primele două clasate s-au calificat în sferturile de finală.

România va juca joi contra Franţei, pentru locurile 9-16, la Piteşti (13:45).

La ediţia din 2024, România s-a clasat pe locul 17. Agerpres