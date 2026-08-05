OFICIAL Ce declin! Cu cine a semnat azi Nabil Fekir, campion mondial cu Franța în 2018

Ce declin! Cu cine a semnat azi Nabil Fekir, campion mondial cu Franța în 2018 Fotbal extern
SPORT.RO
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Nabil Fekir (33 de ani), fostul star al lui Olympique Lyon și Real Betis, și-a găsit o nouă echipă. 

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Nabil FekirLiverpoolReal BetisAbha
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Mijlocașul ofensiv a semnat din postura de jucător liber de contract cu Abha, formație nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită.

Clubul saudit a oficializat transferul printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale. Fekir a semnat un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Cândva cotat la 70 de milioane de euro, Nabil Fekir a semnat Abha

Ajuns la 33 de ani, francezul continuă astfel aventura începută în Golf în 2024, după despărțirea de Real Betis. În ultimul sezon a evoluat pentru Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite, unde a impresionat cu 10 goluri și patru pase decisive în 25 de meciuri.

În 2018, Nabil Fekir era la un pas de un transfer spectaculos la Liverpool. Englezii ajunseseră la un acord atât cu jucătorul, cât și cu clubul francez, iar Fekir efectuase inclusiv vizita medicală și realizase materialele de prezentare în tricoul „cormoranilor”. Mutarea a picat însă în ultimul moment.

Un an mai târziu, francezul a ajuns la Real Betis pentru aproximativ 20 de milioane de euro. În cinci sezoane la Sevilla a bifat 165 de meciuri, 29 de goluri și 29 de pase decisive, înainte de a fi vândut în 2024 la Al-Jazira pentru cinci milioane de euro.

Format la Olympique Lyon, Fekir a debutat la prima echipă în 2013 și a strâns 193 de meciuri, 69 de goluri și 46 de pase decisive. În tricoul Franței a făcut parte din lotul care a cucerit Cupa Mondială din 2018.

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