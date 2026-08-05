Mijlocașul ofensiv a semnat din postura de jucător liber de contract cu Abha, formație nou-promovată în prima ligă din Arabia Saudită.

Clubul saudit a oficializat transferul printr-un videoclip publicat pe rețelele sociale. Fekir a semnat un contract valabil un sezon, cu opțiune de prelungire pentru încă un an.

Cândva cotat la 70 de milioane de euro, Nabil Fekir a semnat Abha

Ajuns la 33 de ani, francezul continuă astfel aventura începută în Golf în 2024, după despărțirea de Real Betis. În ultimul sezon a evoluat pentru Al-Jazira, în Emiratele Arabe Unite, unde a impresionat cu 10 goluri și patru pase decisive în 25 de meciuri.