Cornel Dinu, fost mare jucător și antrenor al lui Dinamo, a lansat un atac extrem de dur la adresa lui Cornel Țălnar, după procesul pierdut pentru un apartament din București.

Relația dintre cei doi, cândva foarte apropiată, s-a rupt definitiv în 2023, când Țălnar și-a acționat în instanță nașul pentru un apartament situat pe Calea Moșilor.

Cornel Dinu: „Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen”

Fostul mijlocaș a câștigat procesul, a vândut ulterior locuința, iar Cornel Dinu susține că îi sunt reținuți bani din pensie pentru plata cheltuielilor de judecată.

„Sunt în casă, cu bătrânețile, cu necazurile, cum să fiu? Din păcate, vin când nu mai e nevoie de ele, nu poți să mai reziști la ele.

Ciprian (n.r - Ciprian Marica) știe necazurile pe care le am. Omul căruia i-am făcut cel mai mare bine din viață... Nu am crezut că Țălnar, care este finul meu, i-am botezat și copilul... În 2023, după 20 și ceva de ani, m-a dat în judecată pe un apartament.

Cum era legea atunci, luai cheile. Nu am apucat să fac actele, a câștigat apartamentul în instanță, l-a vândut cu 140.000 și acum îmi reține și banii din pensie.

O canalie! Nu credeam că poate să existe un asemenea specimen, dar astea sunt, te lovești la bătrânețe de astfel de chestii. Îmi reține din pensie cheltuieli de judecată și altele. Ăștia nu sunt oameni, sunt bestii, nici măcar animale. Animalele au suflet”, a declarat Cornel Dinu în direct la VoyoSport Live.

Cornel Țălnar este un nume mare din istoria lui Dinamo. Ca jucător, a evoluat timp de opt sezoane în Ștefan cel Mare, înainte de a mai îmbrăca tricourile lui FC Brașov, Victoria București, Petrolul și Unirea Alba Iulia. După retragere, a revenit de mai multe ori la Dinamo, atât ca antrenor principal, cât și în funcții de conducere, iar de-a lungul carierei le-a mai pregătit pe FC Brașov, Universitatea Cluj, Ceahlăul Piatra Neamț, Concordia Chiajna și Luceafărul Oradea.