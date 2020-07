ANALIZA | Un deceniu de "tepe" marca FCSB! De ce Man nu are sanse sa fie vandut pentru mai mult de 5 milioane de euro

Doar in ultimii 10 ani, FCSB a incasat din transferuri aproape 65 de milioane de euro, dar niciun jucator vandut nu a confirmat la nivel foarte inalt.

Norwich City are dreptate sa fie reticenta, atunci cand Gigi Becali cere 15 milioane de euro in schimbul lui Dennis Man, iar clubul englez ofera doar 5 milioane de euro. Analiza transferurilor din ultimul deceniu realizate de "ros-albastri" arata ca niciun fotbalist vandut cu mare tam-tam nu s-a impus la echipe din campionate puternice ale Europei si cu atat mai putin sa aduca profit ulterior clubului care a facut achizitia. Putinii care nu au inselat asteptarile au jucat sau evolueaza in campionate periferice, precum cele din tarile arabe, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cehia sau Romania, iar ceilalti au avut grave probleme medicale, dificultati de adaptare si evolutiile lor s-au spart ca un balon de sapun, dupa parasirea Ligii 1.

Anomalia e ca jucatorii plecati liberi de contract, printre care Ciprian Tatarusanu (Fiorentina), Eric Bicfalvi (Volin Lutk), Iasmin Latovlevici (Genclerbirligi), Giedrius Arlauskis (Watford) sau Gabriel Iancu (Viitorul), au fost cei mai apreciati in strainatate sau la echipele din Liga 1, in cazul ultimilor doi. Incepand cu 2017, Dennis Man (21 ani), international roman de tineret si de seniori, considerat cel mai vandabil jucator din actualul lot al FCSB, a fost urmarit de Feyenoord, Atalanta, Fenerbahce, Anderlecht, Zenit St. Petersburg, PAOK Salonic, Sheffield United, Fiorentina sau Norwich City, dar sumele cerute de Gigi Becali, respectiv 20 de milioane de euro, 15 milioane si, in final 10 milioane de euro plus bonusuri de performanta, au descurajat cluburile interesate, care au constatat o nepotrivire intre pret si valoarea "marfii".

E foarte greu de crezut ca FCSB va mai vinde vreun jucator cu mai mult de 5 milioane de euro, si aceasta fiind o suma considerabila pentru nivelul actual al fotbalului romanesc, fara confirmarea unei participari in grupele Champions League, fara castigarea titlului in Liga 1 si fara participarea nationalei Romaniei la un turneu final de Campionat European sau Cupa Mondiala. Spre deosebire de echipele din Romania, marii traderi de jucatori din Europa Centrala si de Est (RB Salzburg, Dinamo Zagreb, Steaua Rosie Belgrad, Partizan Belgrad, Sparta Praga, Legia Varsovia, Dinamo Kiev, Sahtior Donetk etc.) par sa ofere o siguranta mult mai mare in privinta calitatilor celor transferati, de multe ori la pretul cerut de Gigi Becali pentru fotbalistii sai.

TRANSFERURILE PENTRU CARE FCSB A INCASAT BANI IN ULTIMII 10 ANI (64.1 mil. euro):

SEZONUL 2019-2020

Total - 2.7 mil. euro

Romario Benzar (Lecce) - 2 mil. Euro

Junior Morais (Gaziantep FK) - 600.000 euro

Mihai Balasa (CSU Craiova) - 100.000

SEZONUL 2018-2019

Total - 4.4 mil. euro

Constantin Budescu (Al Shabab) - 2.5 mil. euro

Denis Alibec (Astra Giurgiu) - 1.4 mil. euro

Kamer Qaka (Poli Iasi) - 200.000 euro

William De Amorim (AO Xanthi) - 150.000 euro (imprumut)

Antonio Jakolis (APOEL Nicosia) - 75.000 euro

Valerica Gaman (Al Shabab) - 75.000 euro

SEZONUL 2017-2018

Total - 3.95 mil. euro

Florin Nita (Sparta Praga) - 1.35 mil. euro

Fernando Boldrin (Kayserispor) - 1.2 mil. euro

Jugurtha Hamroun (Al Sadd) - 1 mil. euro

Catalin Golofca (FC Botosani) - 400.000 euro

SEZONUL 2016-2017

Total - 16.95 mil. euro

Nicolae Stanciu (Anderlecht) - 9.7 mil. euro

Alexandru Chipciu (Anderlecht) - 3 mil. euro

Fernando Varela (PAOK Salonic) - 1.4 mil. euro

Jugurtha Hamrun (Al Sadd) - 1 mil. euro (imprumut)

Alin Tosca (Real Betis) - 1 mil. euro

Adrian Popa (Reading) - 600.000 euro

Valentin Cojocaru (Crotone) - 250.000 euro (imprumut)

SEZONUL 2015-2016

Total - 1 mil. euro

Cristian Tanase (Tianjin Teda) - 1 mil. euro

SEZONUL 2014-2015

Total - 12.6 mil. euro

Florin Gardos (Southampton) - 6.8 mil. euro

Mihai Pintilii (Al Hilal) - 2.4 mil. euro

Claudiu Keseru (Al Gharafa) - 2.4 mil. euro

Lukasz Szukala (Al Ittihad) - 600.000 euro

Lucian Sanmartean (Al Ittihad) - 400.000 euro

SEZONUL 2013-2014

Total - 13 mil. euro

Vlad Chiriches (Tottenham) - 9.5 mil. euro

Raul Rusescu (FC Sevilla) - 2.2 mil. euro

Alexandru Bourceanu (Trabzonspor) - 1.3 mil. euro

SEZONUL 2012 -2013

Total - 0.1 mil. euro

Andrei Dumitras (Ceahlaul) - 100.000 euro

SEZONUL 2011-2012

Total - 1.75 mil. euro

Pablo Brandan (Liaoning FC) - 700.000 euro

Banel Nicolita (Sainte-Etienne) - 700.000 euro

Cosmin Matei (Astra) - 200.000 euro

Liviu Bajenaru (Astra) - 150.000 euro

SEZONUL 2010-2011

Total - 7.655 mil. euro

Bogdan Stancu (Galatasaray) - 5 mil. euro

Ovidiu Petre (Al Nassr) - 1.5 mil. euro

Juan Carlos Toja (Aris Salonic) - 500.000 euro

Alexandru Tudose (Gloria Bistrita) - 180.000 euro

Octavian Abrudan ("U" Cluj) - 125.000 euro

Ricardo Pedriel (Sivasspor) - 100.000 euro

Mihaita Plesan (Volga Nijni Novgorod) - 100.000 euro

Dorel Stoica (FCU Craiova) - 100.000 euro

Ducu Ninu (Viitorul) - 50.000 euro*

* Informatii de pe site-ul www.transfermarkt.com