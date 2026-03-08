LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Leeds United și Norwich City se întâlnesc în turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.

Leeds United este pe locul 15 în Premier League, obiectivul fiind evitarea retrogradării în Championship, acolo unde se află Norwich City, pe poziția 17.

La Norwich manager este belgianul Philippe Clement, fostul antrenor al lui Ianis Hagi de la Rangers, în timp ce Leeds este condusă din 2023 de germanul Daniel Farke, fost antrenor la Norwich între 2017 și 2021.

Championship va extinde play-off-ul la şase echipe din sezonul viitor

Campionatul englez de fotbal de ligă secundă, Championship, îşi va extinde play-off-ul pentru promovarea în Premier League de la patru echipe la şase din sezonul viitor, informează EFE.

Acest sistem va însemna că echipele clasate pe locurile trei şi patru în campionat vor avansa direct în semifinalele playoff-ului, în timp ce echipele clasate pe locurile cinci, şase, şapte şi opt vor evolua în sferturile de finală. Echipele clasate pe primul şi al doilea loc în campionat vor continua să promoveze automat în Premier League.

Semifinalele vor continua în formatul actual în două manşe, iar finala se va juca ca şi până acum pe stadionul Wembley, în ceea ce este considerat meciul cu cel mai mare premiu financiar din fotbal, datorită milioanelor puse în joc pentru promovarea în Premier League.

"Decizia are ca scop creşterea numărului de meciuri competitive în cea mai importantă parte a sezonului, oferind în acelaşi timp altor două echipe oportunitatea de a ajunge în finala de pe Wembley şi de a promova în Premier League", a precizat într-un comunicat English Football League (EFL), organizaţia care supraveghează ligile a doua, a treia şi a patra din fotbalul englez, conform Agerpres.

Această nouă iniţiativă pune capăt play-off-ului cu patru echipe implementat în sezonul 1986-1987.