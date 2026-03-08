LIVE VIDEO Leeds United - Norwich City în FA Cup, LIVE pe VOYO de la 18:30! ”Inamicul” lui Ianis Hagi este antrenorul oaspeților

Leeds United - Norwich City în FA Cup, LIVE pe VOYO de la 18:30! ”Inamicul” lui Ianis Hagi este antrenorul oaspeților Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Partidele din FA Cup sunt transmise în exclusivitate de VOYO.

TAGS:
Leeds Unitednorwich cityPhilipppe ClementDaniel FarkeFA Cup
Din articol

Leeds United - Norwich City

LIVE EXCLUSIV pe VOYO de la ora 18:30 și LIVE VIDEO pe Sport.ro, Leeds United și Norwich City se întâlnesc în turul 5 din FA Cup, Cupa Angliei.

La Norwich manager este Philipppe Clement, la Leeds este Daniel Farke, fost ani de zile la Norwich

Leeds United este pe locul 15 în Premier League, obiectivul fiind evitarea retrogradării în Championship, acolo unde se află Norwich City, pe poziția 17.

La Norwich manager este belgianul Philippe Clement, fostul antrenor al lui Ianis Hagi de la Rangers, în timp ce Leeds este condusă din 2023 de germanul Daniel Farke, fost antrenor la Norwich între 2017 și 2021.

Championship va extinde play-off-ul la şase echipe din sezonul viitor

Campionatul englez de fotbal de ligă secundă, Championship, îşi va extinde play-off-ul pentru promovarea în Premier League de la patru echipe la şase din sezonul viitor, informează EFE.

Acest sistem va însemna că echipele clasate pe locurile trei şi patru în campionat vor avansa direct în semifinalele playoff-ului, în timp ce echipele clasate pe locurile cinci, şase, şapte şi opt vor evolua în sferturile de finală. Echipele clasate pe primul şi al doilea loc în campionat vor continua să promoveze automat în Premier League.

Semifinalele vor continua în formatul actual în două manşe, iar finala se va juca ca şi până acum pe stadionul Wembley, în ceea ce este considerat meciul cu cel mai mare premiu financiar din fotbal, datorită milioanelor puse în joc pentru promovarea în Premier League.

"Decizia are ca scop creşterea numărului de meciuri competitive în cea mai importantă parte a sezonului, oferind în acelaşi timp altor două echipe oportunitatea de a ajunge în finala de pe Wembley şi de a promova în Premier League", a precizat într-un comunicat English Football League (EFL), organizaţia care supraveghează ligile a doua, a treia şi a patra din fotbalul englez, conform Agerpres.

Această nouă iniţiativă pune capăt play-off-ului cu patru echipe implementat în sezonul 1986-1987.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”
ARTICOLE PE SUBIECT
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
Prințul nigerian există! Titular la 15 ani la naționala de seniori fără vreun minut jucat la club: ”Are tot”
ULTIMELE STIRI
Corvinul bate tot! Echipa din Hunedoara continuă marșul spre Superligă
Corvinul bate tot! Echipa din Hunedoara continuă marșul spre Superligă
"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat
"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Ce surpriză! Elias Charalambous începe negocierile imediat după plecarea de la FCSB

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali are deja înlocuitorul lui Charalambous: „La el m-am gândit“

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a confirmat: „salvatorul” FCSB-ului semnează zilele viitoare

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Gigi Becali a făcut anunțul despre MM Stoica, după ce Charalambous și Pintilii și-au prezentat demisiile

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Mirel Rădoi i-a răspuns lui Gigi Becali după mesajul "Sunt nașul tău, am nevoie de ajutor!"

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous

Nu e singur! Încă o demisie la FCSB după plecarea lui Charalambous



Recomandarile redactiei
"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat
"Te sună Gigi Becali diseară să mergi la FCSB, ce faci?" Adrian Mutu a răspuns imediat
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Un fost mijlocaș din Giulești a numit marea problemă a Rapidului înaintea derby-ului cu Craiova
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Bogdan Lobonț, Adrian Mutu și Costel Pantilimon, invitați ACUM la Fața la joc! Show. Ce derby Rapid - Steaua avem astăzi
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga
Ce surpriză! Meciul la care a fost delegat azi Radu Petrescu, după scandalul provocat în Superliga
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Oțelul - FC Hermannstadt, LIVE TEXT, ora 14:30! Meci special pentru Dorinel Munteanu
Alte subiecte de interes
Tottenham a plătit peste 41 de milioane de euro pe un jucător de 18 ani!
Tottenham a plătit peste 41 de milioane de euro pe un jucător de 18 ani! 
Michael Phelps, investitor la un club uriaș din Anglia! Fosta campioană din Premier League, cedată pentru 170 de milioane de lire
Michael Phelps, investitor la un club uriaș din Anglia! Fosta campioană din Premier League, cedată pentru 170 de milioane de lire 
Fostul star al lui Arsenal a fost numit manager la un club din liga a doua engleză!
Fostul star al lui Arsenal a fost numit manager la un club din liga a doua engleză!
Florinel Coman il detroneaza pe Man! Dupa Crystal Palace, inca un club din Anglia il vrea pe starul lui Gigi Becali
Florinel Coman il detroneaza pe Man! Dupa Crystal Palace, inca un club din Anglia il vrea pe starul lui Gigi Becali 
Curat ghinion! "Specialistul" e ca și dat afară
Curat ghinion! "Specialistul" e ca și dat afară
A promovat en fanfare în Premier League, dar poate fi concediat în această vară!
A promovat en fanfare în Premier League, dar poate fi concediat în această vară!
CITESTE SI
Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

stirileprotv Alice Ene, fata care la doar 14 ani a cucerit Europa. Povestea impresionantă a „Reginei Driftului”

„Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

protv „Miroase a slăbiciune”. Cum au reacționat fanii după ce Selena Gomez a sărutat piciorul soțului Benny Blanco

Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

stirileprotv Viktor Orban, despre oprirea vehiculelor băncii ucrainene în Ungaria: „Vrem să știm ce fac ucrainenii cu acești bani”

Meghan Markle şi Netflix au încheiat parteneriatul. Imagini spectaculoase cu Ducesa de Sussex | GALERIE FOTO

stirileprotv Meghan Markle şi Netflix au încheiat parteneriatul. Imagini spectaculoase cu Ducesa de Sussex | GALERIE FOTO

VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!