Gigi Becali isi freaca palmele de bucurie! Florinel Coman, mai valoros decat Dennis Man! Cat a ajuns cota lui 'Mbappe'

Gigi Becali a anuntat zilele astea ca negociaza transferul lui Florinel Coman cu Orlando City din MLS.

9 miloane de euro pe 60% din Florinel Coman cere Gigi Becali pentru transferul jucatorului. Bucuria patronului FCSB o sa fie cu atat mai mare cu cat cota lui Florinel Coman s-a dublat intr-un singur an.

In urma cu un an, Florinel Coman valora doar 2.3 milioane de euro, iar acum a ajuns sa fie cotat la 6 milioane de euro. In luna decembrie a fost cotat la 5.5 milioane de euro, la egalitate cu Dennis Man, insa la ultima actualizare, valoarea lui Coman a crescut cu jumatate de milion, depasindu-l pe coechpierul sau.

In acest moment, Florinel Coman este cel mai bine cotat fotbalist din Liga 1, motiv de bucurie pentru Gigi Becali, care ar putea cere mai mult pe "perla" sa.