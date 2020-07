Norwich, in cautare de solutii?! Cum incearca englezii sa faca rost de bani pentru a-l transfera pe Dennis Man!

Asa cum www.sport.ro a anuntat in exclusivitate, Norwich este interesata de un transfer al lui Dennis Man in Anglia.

Gigi Becali a cerut 10-15 milioane pentru tanarul jucator, dar englezii au trimis o oferta de 8 milioane. In cazul in care Becali nu va ceda, Norwich ar putea totusi sa plateasca atat cat isi doreste patronul lui FCSB.

Asta pentru ca britanicii vor sa-l vanda pe Ben Godfrey, fundas dorit in Bundesliga, de RB Leipzig si Borussia Dortmund.

Potrivit Daily Mail, transferul fundasului in varsta de 22 de ani ar urma sa le aduca in conturi celor de la Norwich aproximativ 50 de milioane de euro. Suma este una uriasa in conditiile in care lumea fotbalului a fost afectata grav de pandemie.

Ramane de vazut daca si in ce conditii se va realiza transferul lui Dennis Man in Anglia. Fotbalistul a declarat, la finalul meciului cu Dinamo, ca in acest moment nu se gandeste la aceasta mutare de milioane.