Campionatele de TOP se bat pe semnatura lui Dennis Man! Anamaria Prodan confirma interesul mare pentru "perla" lui Gigi Becali: "As putea lua 15 milioane pe el!"

Dennis Man este unul dintre cei mai valorosi jucatori din Liga 1.

Jucatorul FCSB este de asemenea si cel mai vehiculat nume pe piata transferurilor, cu cluburi importante care ar fi pe urmele sale. Gigi Becali viseaza sa il vanda pe Man, unul dintre cei mai buni jucatori ai sai pe sume uriase.

Impresarul lui Man, Anamaria Prodan a confirmat discutii din campionatele de top ale Europei pentru Dennis Man in exclusivitate in cadrul emisiunii "Ora exacta in sport".

"Iti aduci aminte Mihai Roman, care era si fin al meu si dadea gol Stelei din fiecare pozitie si la fiecare echipa unde il duceam. Daca ar da Dennis Man si 10 goluri lui Hermannstadt si impotriva oricarei echipe din Romania, as putea lua vreo 15 milioane pe el.

Nu am primit oferta pentru el inca, insa sunt discutii foarte foarte avansate, in Europa. Germania, Spania, Franta, Italia", a declarat Anamaria Prodan la PRO X.