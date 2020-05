Craiova putea sa ii dea fatala FCSB-ului! Dennis Man si Adrian Petre au fost cu un pas sa ajunga in Banie! De ce a picat totul: "Sper sa se trezeasca la realitate!"

Dennis Man si Adrian Petre ar fi putut ajunge la Craiova.

Legenda celor de la Universitatea Craiova, Ion Geolgau, a vorbit despre situatia de la Craivoa si spune ca in anul 2014, Craiova ar fi putut sa ii ia pe Dennis Man si Adrian Petre, fotbalisti care evolueaza pentru FCSB in prezent. Finantatorul echipei, Mihai Rotaru, a refuzat insa sa ii transfere pe cei doi. Suma pe care ar fi trebuit sa o plateasca se ridica la aproximativ 20.000 de euro.

"Univeristatea Craiova putea sa il ia pe Dennis Man cu 4500 de euro, in 2014. Si pe Adrian Petre l-am avut o saptamana la Craiova si nu au vrut sa dea 15 mii de euro pe el. Patronul mi-a spus atunci ca nu poate sa dea sume din acestea pe jucatori de 15 ani. Eu as fi dat banii astia pe Petre si Man. Eu nu am avut nicio treaba cu Iuga, Jurj, Hreniuc si ceilalti pe care i-au adus ei si pe care au platit mult mai mult si nu s-a mai auzit de ei. Chiar am surprins ca Mihai Rotaru nu a vrut sa-i ia pe Man si Petre.

Ultima discutie pentru Man a fost cand suma ajunsese deja la 500.000 de euro, dar n-a vrut sa dea nici atunci si a ajuns la FCSB. Imi pare rau pentru suporterii craioveni, dar daca nu stii cand sa semenei e greu sa culegi roadele Sper sa se trezeasca, una este sa aduci jucatori la 14-15 ani, sa le imprimi spiritul Stiintei, altceva este sa-i aduci mari, cand vin pe bani multi si se gandesc numai la salariu", a declarat Geolgau la Oltenia TV.