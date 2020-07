Daca nu il cumpara pe Dennis Man, Norwich vrea sa oferteze un jucator de la Real Madrid!

Pretul cerut de FCSB pentru Man este acelasi cu cel dorit de "galactici" in schimbul unui international spaniol de tineret.

In cazul in care Norwich City nu se intelege cu Gigi Becali pentru transferul lui Dennis Man, in schimbul caruia FCSB cere 15 milioane de euro, atunci va opta pentru un jucator crescut de Real Madrid. Este vorba de mijlocasul ofensiv Oscar Rodriguez (22 ani). Acesta poate evolua atat ca mijlocas central, cat si pe oricare dintre cele trei pozitii din spatele varfului clasic, postul sau preferat fiind cel de mijlocas central ofensiv. Fotbalistul, crescut de performanta cantera "La Fabrica" a lui Real Madrid, nu are niciun meci pentru echipa de seniori a madrilenilor, dar a impresionat la Real Madrid B (Segunda Division B / 2017-2018 / 34 meciuri, 6 goluri) si Leganes (La Liga / 2018-2020 / 59 meciuri, 13 goluri).

El este international spaniol U21 si mai este pe lista celor de la FC Sevilla, Real Sociedad, Betis, Getafe si Shalke 04, dar poate opta pentru un transfer la Norwich sau Bournemouth, unde i se garanteaza un numar minim de meciuri jucate. Pretul sau este de 15 de milioane de euro, dar Real Madrid este dispusa sa il imprumute un sezon cu optiune de cumparare definitiva la finalul stagiunii. Daniel Farke, antrenorul "Canarilor", este cunoscut pentru abilitatea de lucra cu jucatorii tineri, el fiind remarcat de clubul englez in perioada in care antrena echipa secunda a Borussiei Dortmund. Daca nu reuseste transferurile lui Rodriguez si Man, Norwich vrea sa faca o oferta pentru prelungirea imprumutului slovacului Ondrej Duda (25 ani / Hertha Berlin) si sa nu accepte ofertele pentru argentinianul Emiliano Buendia (23 ani).

"Eu am cerut, ei au notat. Eu am zis ca fara 15 milioane nu discut. ’La ce joaca el e de 5 milioane de lire’, asa au zis. Le-am zis ca la suma asta nu are rost sa mai discutam. Eu le-am spus ce vreau, e adevarat ca acum nu merita, dar are 21 de ani. El peste 3 ani face 70-100 de milioane de lire. Imprumut nu il dau pentru ca nu am nevoie de bani. Oamenii au notat, am facut un 'deal' cu ei ca sa ajung la 15 milioane in functie de 50% din jocuri. Sa plateasca 10+5 in functie de cum joaca acolo. Nu le-a convenit, pentru ca il vor ca sa joace. Le-am zis ca daca joaca inseamna ca merita banii. Au notat si au spus ca dau raspuns in cateva zile”, a spus Gigi Becali despre negocierile cu Norwich pentru Man.