"Campionatul este gata pentru noi! Facem asta de patru ani incoace!" Dennis Man, TRANSANT dupa infrangerea FCSB-ului in fata Astrei! Cum a comentat jocul

Dennis Man s-a prezentat extrem de dezamagit la interviu dupa infrangerea in fata Astrei. FCSB a inceput mai bine prima repriza si a avut jocul sub control, insa in repriza secunda Astra a dat tonul jocului.

"Am inceput bine jocul, am controlat meciul. Ne-am creat foarte multe ocazii, unele le-am transformat in goluri. Am vorbit la pauza ca se vor razbuna ocaziile pe care le-am avut.

Nu gasesc o explicatie, cred ca ne-am relaxat. Nu poti sa intri in a doua repriza si sa se termine meciul 2-3.

Campionatul este gata pentru noi, oricum era greu, dar am mai sperat. Ne incurcam de la etapa la etapa si este foarte greu sa mai punem probleme. De patru ani incoace in fiecare an este la fel, ne incurcam din prostie. Nu tratam meciurile cum ar trebui, nu gasesc nicio explicatie.

Ar trebui sa ne simtit cu totii vinovati, nu doar eu", a spus Man la Digi Sport.