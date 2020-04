BREAKING NEWS | Dennis Man, aproape de TRANSFERUL CARIEREI! O echipa calificata in sferturile Ligii Campionilor l-a fixat ca principala tinta

Dennis Man este la un pas sa prinda transferul carierei.

Dennis Man (21 de ani) este principala tinta a urmatoarei perioade de transferuri pentru Atalanta, anunta cei de la gsp.ro. Atacantul FCSB-ului este vazut de gruparea din Serie A drept un posibil inlocuitor pentru Josip Ilicic, fotbalist care a implinit in ianuarie 32 de ani.

Atalanta este in sferturile Ligii Campionilor in acest sezon, dupa ce a eliminat-o pe Valencia in optimi, scor 8-4 la general.

Suma pe care italienii sunt dispusi sa o ofere este de 10 milioane de euro.

5.5 milioane de euro este cota de piata a lui Dennis Man, potrivit transfermarkt.

"Am avut discutii si despre Dennis Man, insa nu oferta oficiala. Cu Feyenoord au fost doar discutii cu impresarii", spunea Gigi Becali la PRO X.