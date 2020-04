Dennis Man, in cel mai puternic campionat al Europei! Cu ce echipa din Premier League negociaza Gigi Becali

Gigi Becali negociaza intens transferurile lui Dennis Man si Florinel Coman.

Patronul FCSB anunta in urma cu cateva zile ca negociaza transferul lui Man cu un club din Anglia.

"Eu am dat in Anglia, zilele trecute, oferta catre doua echipe ca se poate negocia la 15 milioane pentru Man", spunea Gigi Becali la PRO X.

Sheffield United este una din echipele interesate pentru aducerea atacantului roman, anunta Antena Sport.

Echipa promovata din Championship in ultimul sezon, ocupa in prezent pozitia a 7-a din Premier League si se lupta pentru un loc in cupele europene.

Gigi Becali spera sa il vanda pe Dennis Man si este dispus sa lase din pret pana la 10 milioane de euro:

"Daca mi-ar da pe Man acum 10 milioane, l-as da. Cer 15 la negociere, dar l-as da, va zic doar voua secretele mele. Te descurajeaza putin criza, nu mai ai putere la negociere", a mai spus Gigi Becali la PRO X.

Sheffield United are 43 de puncte in Premier League si este la doar 2 puncte de Manchester United, care ocupa locul 5, si la 5 puncte de Chelsea, ocupanta locului 4 (pozitie care duce in grupele Champions League).