In trei ani, Norwich a platit 30 de milioane de euro pentru 20 de transferuri! E dublul sumei cerute de Becali pentru Dennis Man

Dennis Man este cotat acum la 5 milioane de euro, dar FCSB cere un pret triplu in schimbul sau unui club care are "arici" la buzunar.

Odata cu angajarea antrenorului Daniel Farke si a directorului sportiv Stuart Webber, Norwich City a devenit una dintre cele mai cumpatate cluburi din primele doua divizii engleze, cei doi stabilind o strategie low-cost cu transferuri ieftine, foarte multe sub 1 milion de euro, si salarii decente. In ultimele 3 sezoane, cel mai scump tranfer al clubului a fost cel al lui Grant Hanley (3.8 milioane de euro) de la Newcastle, care a devenit ulterior si capitan al echipei. In rest, a adus mai mult jucatori din Germania si din ligile inferioare engleze.

Cumulat, in ultimii trei ani, "Canarii" au cheltuit 29.3 milioane de euro pentru 20 de transferuri, o suma dubla fata de cea pe care Gigi Becali o cere doar in schimbul lui Dennis Man, pe care trimisi ai clubului britanic l-ar fi urmarit aseara, la partida cu Dinamo, din Cupa Romaniei. In aceeasi perioada, clubul din Norfolk a adus 7 jucatori liberi de contract si a imprumutat de la alte cluburi alti 8 jucatori, in conditiile in care, la randul sau, in ultimul sezon, a avut imprumutati alti 11 jucatori in League One si primele doua ligi germane.

Cum Norwich se afla pe ultimul loc in Premier League, la 10 puncte distanta de prima pozitie care asigura supravietuirea, cu patru etape inaintea finalului sezonului, "The Yellows" par condamnati la retrogradare si neplaceri financiare, desi au avut cel mai mic buget in acest sezon. Clubul va avea o pierdere minima de 55.5 milioane de euro doar din drepturile tv, desi va primi doua plati de siguranta de 44.5 milioane de euro si 39 milioane de euro, in urmatoarele doua sezoane, din partea Premier League. De asemenea, Norwich urmeaza sa ii vanda, cel mai probabil, pe cel putin doi dintre Todd Cantwell (20 mil. euro), Max Aarons (20 mil. euro), Emiliano Buendia (14.5 mil. euro), Ben Godfrey (11.5 mil. euro) si Jamal Lewis (11 mil. euro), doar pentru a-si echilibra bugetul, grav afectat si de pandemia de coronavirus.

In acest moment, Dennis Man este cotat de site-urile de specialitate la 5 milioane de euro, dar Gigi Becali, patronul FCSB, cere 15 milioane de euro in schimbul sau, fapt care le-a descurajat pe Feyenoord, Atalanta, Fenerbahce, Anderlecht, Zenit St. Petersburg, PAOK Salonic, Sheffield United sau Fiorentina sa faca o oferta concreta pentru internationalul roman.

TRANSFERURILE PENTRU CARE NORWICH A PLATIT IN ULTIMELE 5 SEZOANE:

SEZONUL 2019-2020 (8.815.000 euro)

Sam McCallum (19 ani / Coventry City) - 4.15 mil. euro

Ralf Fahrmann (30 ani / Schalke) - 3 mil. euro (imprumut)

Sam Byram (25 ani / West Ham United) - 830.000 euro

Lukas Rupp (29 ani / Hoffenheim) - 500.000 euro

Daniel Adshead (17 ani / Rochdale) - 335.000 euro

SEZONUL 2018-2019 (5.450.000 euro)

Ben Marshall (27 ani / Wolverhampton) - 1.7 mil. euro

Emiliano Buendia (21 ani / Getafe) - 1.5 mil. euro

Moritz Leitner (25 ani / Augsburg) - 1.5 mil. euro

Felix Passlack (20 ani / Borussia Dortmund) - 500.000 euro (imprumut)

Philip Heise (27 ani / Dynamo Dreasda) - 250.000 euro

SEZONUL 2017-2018 (15.116.000 euro)

Grant Hanley (25 ani / Newcastle) - 3.8 mil. euro

Marcel Franke (24 ani / Greuther Furth) - 3 mil. euro

Onel Hernandez (24 ani / Eintracht Braunschweig) - 2.5 mil. euro

Marco Stieperman (26 ani / VfL Bochum) - 1.7 mil. euro

Dennis Srbeny (23 ani / Paderborn) - 1.5 mil. euro

James Husband (23 ani / Middlesbrough) - 1.1 mil. euro

Mario Vrancici (28 ani / Darmstadt) - 750.000 euro

Tristan Abrams (18 ani / Leyton Orient) - 270.000 euro

Sean Raggett (23 ani / Lincoln City) - 270.000 euro

Kenny McLean (26 ani / Aberdeen) - 226.000 euro