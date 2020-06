Anamaria Prodan, 'complot' cu Gigi Becali in cazul transferului lui Dennis Man! "Am facut totul fara MM si Reghe"

Dennis Man este unul dintre cei mai bine cotati jucatori de la FCSB.

Gigi Becali spera sa ia o multime de bani in schimbul lui Dennis Man. Atacantul joaca la FCSB din 2016, atunci cand a fost adus de la UTA Arad in schimbul a 500.000 de euro.

Anamaria Prodan povesteste despre felul in care a fost facut acest transfer. Ea i l-a recomandat pe Man lui Gigi Becali, iar MM Stoica si Laurentiu Reghecampf nu au stiut nimic. Reghe era antrenor la FCSB in acea perioada, iar Man a debutat sub comanda sa.

"In discutiile mele cu Gigi, in momentul in care imi spune <<Ana, daca aduce Giovanni o oferta?>>, eu nu ma opun. Cu atat mai bine. Ne punem la masa si negociem. Ca e business. Cel mai important pentru mine e jucatorul, ca el sa fie ok. Eu le-am cladit carierele de cand erau copii. Pe Dennis Man eu l-am adus la Steaua, nimeni altcineva! MM si Laur erau in cantonament.

I-am sunat sa se uite la meciul de baraj al celor de la UTA, dar mi-au zis ca ei n-au timp sa stea sa se uite. L-am sunat pe Gigi imediat. <<Patroane, uita-te la jucatorul asta sa-l luam ca e fabulos!>> S-a uitat si l-am luat. Am facut totul fara MM si Reghe.", a spus Anamaria Prodan pentru Gazeta.

Anamaria Prodan este noul patron de la FC Hermannstadt si are planuri marete cu echipa din Sibiu. Ea vrea sa construiasca totul pentru a ajunge sa se poata bata la titlu cu granzii din Liga 1, insa stie ca pana acolo este drum lung.