BREAKING NEWS | Becali anunta DESPARTIREA FCSB de Dennis Man: "Da, tata, da, in Europa pleaca!"

Revenit pe stadion pentru a o urmari pe FCSB, Gigi Becali a anuntat ca Dennis Man e aproape de un transfer important.

Intrebat care dintre jucatorii sai are cele mai mari sanse de a pleca pe bani multi, Becali a raspuns fara sa stea prea mult pe ganduri. Patronul FCSB a comentat si afirmatiile lui Radoi, care a spus ieri Man, Coman si Morutan ar trebui sa o paraseasca pe FCSB pentru a-si gasi o motivatie superioara.

"Mirel stie niste lucruri pe care nu le pot spune nici eu. Il mai intreaba si pe el de jucatori din strainatate, el e genul de om care-si face meseria cu demnitate. Nu vrea sa vorbeasca. El e selectioner si nu vrea sa-si dea cu parerea. Daca ma intrebi in clipa asta, eu cred ca Man e ca si plecat. Man in urmatoarele trei-patru luni e plecat. Da, tata, in Europa, da!", a spus Becali.

Dennis Man a fost urmarit de cluburi din Italia, Anglia si Belgia. Si agentul Ioan Becali a confirmat ca exista interes din mai multe campionate pentru atacantul stelist, la fel cum se intampla si cu Coman. FCSB cere peste 10 milioane de euro pentru fiecare dintre cei doi.