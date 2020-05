Anuntul MOMENTULUI pe piata transferurilor! Gigi Becali s-ar putea IMBOGATI de pe urma "perlei" favorite! Dennis Man poate prinde un super-transfer

Gigi Becali viseaza sa incaseaze milioane de euro din vanzarea celor mai valorosi jucatori de la FCSB.

Patronul FCSB poate visa in continuare la o lovitura uriasa pe piata transferurilor, dupa ce unul dintre cei mai buni jucatori ai sai, Dennis Man are oferte de la cluburi mari din Europa, in ciuda crizei provocate de pandemie.

Dennis Man este una dintre "perlele" de pret ale lui Becali, care viseaza sa ia milioane de euro pe el si ar putea sa isi indeplineasca dorinta chiar in aceasta vara. Dorit de echipe precum Fiorentina, Atalanta sau Feyenoord, Man ar putea parasi FCSB odata inceputa perioada de transferuri.

Agentul jucatorului, Anamaria Prodan a confirmat ca negociaza transferul jucatorului in continuare cu marile cluburi.

"In continuare se discuta transferul. A fost perioada asta asta cand nimanui nu i-a ars de fotbal. Poate foarte putin vor scadea preturile, insa nu vor cadea. Astea sunt istorii, ca e pandemie, nu mai sunt bani. Nu, in fotbal vor fi bani pentru jucatorii de valoare intotdeauna", a declarat Anamaria Prodan pentru Telekom Sport.