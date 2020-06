Risca Bogdan Vintila TITULARIZAREA lui Dennis Man?! Care este situatia atacantului de la FCSB: anunt de ULTIMA ORA

Dennis Man este in lotul ros-albastrilor pentru partida Astra - FCSB, care va fi LIVE TEXT pe www.sport.ro si Facebook sport.ro, de la 20:00.

Dennis Man a acuzat dureri la spate in partida cu Gaz Metan si a fost indisponibil pentru partida din Cupa Romaniei, castigata de FCSB cu 3-0 in deplasare la Dinamo.

Atacantul ros-albastrilor a fost luat in lot de Bogdan Vintila pentru partida cu Astra, insa din informatiile WWW.SPORT.RO, jucatorul nu s-a antrenat la capacitate maxima la ultima sedinta de pregatire. Ramane de vazut daca antrenorul il va forta inca din primul minut pe Man, ori va fi trimis in teren pe parcurs in functie de evolutia scorului de pe tabela.

FCSB are nevoie de cele trei puncte in deplasarea de la Astra pentru a mai spera la titlu. Ros-albastrii pot sa profite de pasul gresit facut de CFR Cluj, care a pierdut pe teren propriu cu Universitatea Craiova, scor 2-3.

Cu o victorie astaz, FCSB ar veni la 6 puncte de liderul CFR Cluj si la 5 de Craiova.