Nu 'Mbappe' Coman, nu Dennis Man! Becali a anuntat jucatorul pentru care echipele de top vor arunca cu zeci de milionane 

Desi Man si Coman au luminile reflectoarelor pe ei, un alt tanar din Liga 1 ar fi jucatorul de care marile echipe ar fi interesate.

Valentin Mihaila, perla Craiovei, ar fi principala tinta a cluburilor mari din Europa, dupa cum declara chiar Giovanni Becali. Fostul impresar il vede pe mijlocas ca cel care va bate toate recordurile transferurilor din Liga 1.

"Peste un an, doi, trei, Mihaila are toate posibilitatile sa devina jucatorul cu cea mai mare suma de transfer plecat din Romania! Dar deocamdata mai are de aratat la Craiova si la echipa nationala. Am fost intrebat si am vorbit frumos de Mihaila", a declarat Ioan Becali pentru Antena Sport.

Recordul pentru cel mai mare transfer din Romania il detine Nicolae Stanciu, care a plecat de la FCSB la Anderlecht in schimbul sumei de 9.7 milioane de euro.