Declaratia care nu ii va placea lui Gigi Becali! Care sunt cotele reale ale lui Dennis Man si Florinel Coman? Un antrenor roman raspunde 

Florinel Coman si Dennis Man sunt cei mai bine cotati jucatori din Liga 1, iar Gigi Becali a fost asaltat cu oferte pentru cele doua 'perle' in ultimul timp.

Patronul FCSB a declarat in nenumarate randuri ca este dispus sa ii vanda pe cei doi jucatori, insa vrea sa obtina minimum 9 milioane pe fiecare, mai ales pentru ca sunt si cei mai bine cotati.

Dupa cum a scris www.sport.ro in urma cu ceva timp, Florinel Coman ar avea o oferta buna de la Orlando City, din MLS, de la care Gigi Becali ar spera sa obtina cel putin suma ceruta.

De cealalta parte, Man are si el cateva oferte carora le-ar putea da curs, printre care si surpriza sezonului din Champions League si Serie A, Atalanta.

Fostul antrenor al ros-albastrilor in sezonu 2011/2012, Ilie Stan a vorbit despre cei doi jucatori intr-o interventie pentru ProSport si a declarat ca Man si Coman valoreaza maximum 7 mlioane de euro, iar suma ceruta de Becali, de 10 milioane, este prea mare.

"Valoreaza, dar din punctul meu de vedere nu atat cat se scrie prin ziare, ma refer la sume din astea de peste 10 milioane de euro. In momentul de fata, o suma reala, la cat sunt de talentati si la ce viitor au, e intre 5 si 7 milioane de euro. Ar fi o suma rezonabila, in conditiile in care l-ai vinde la o echipa puternica din Europa si ai avea si un procent de un 3% la revanzarea lui si atunci ai putea sa castigi mai mult.

Este foarte greu. Nici Man, nici Coman nu au ceva castigat, n-au mers in cupele europene mai departe de turul 2 sau 3, unde sa fie mai vizibili. Nici la nivel de echipa nationala nu s-au impus ca titulari", a declarat Ilie Stan pentru ProSport.

Ilie Stan este antrenor in Liga 2, la Gloria Buzau, echipa clasata pe locul 9.