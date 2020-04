Dennis Man, din ce in ce mai aproape de Sheffield United! "Negociem, sunt discutii." Impresara Anamaria Prodan s-a asezat la masa negocierilor cu sefii clubului din Premier League

Anamaria Prodan a primit acceptul lui Gigi Becali pentru a negocia transferul lui Dennis Man.

Dennis Man este foarte aproape sa o paraseasca pe FCSB in vara acestui an si impresara jucatorului, Anamaria Prodan, a inceput deja negocierile pentru trnasfer.

Gigi Becali si-a dat acceptul si Anamaria Prodan incearca in acest moment sa obtina un pret cat mai avantajos pentru FCSB, avand in vedere criza pandemiei de coronavirus:

"Nu exista oferta scrisa, sunt doar discutii. Am primit acceptul domnului Becali sa negociem, sa discutam despre transfer. Il stie toata lumea pe patron. El cere si noi incercam sa obtinem cat mai mult. In acest moment sunt doar discutii, dar sa nu uitam ca suntem in plina pandemie de coronavirus", a spus Anamaria Prodan, potrivit gsp.ro.

Sheffield United este ocupanta locului 7 in Premier League si se lupta pentru un loc in cupele europene.