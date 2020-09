Transformare totala pentru Juventus! Pirlo si Agnelli o zgaltaie din temelii pe "Batrana doamna"

Juve vrea sa faca schimbari majore de lot, pentru a avea sanse la al 10-lea titlu consecutiv de campioana.

Cu Inter Milano, Lazio, Atalanta si AC Milan pe urme, torinezii vor sa reformeze lotul in aceasta vara. Andrea Agnelli l-a pus deja pe liber pe Maurizio Sarri si l-a inlocuit cu Andrea Pirlo, antrenorul echipei secunde. Presedintele lui Juventus a fost nemultumit de Sarri, desi a acesta a castigat titlul in Serie A, din cauza pierderii Supercupei si finalei Cupei Italiei, dar mai ales din cauza eliminarii din optimile Champions League, in fata lui Olympique Lyon. Tehnicianul de 61 de ani a incercat sa impuna jocul sau combinativ, cunoscut in Italia ca "Sarri-ball", dar a avut o relatie rece cu super-starul Cristiano Ronaldo si acest fapt pare sa il fi costat scaunul.

In aceasta vara, Juventus incearca sa scape de cativa dintre jucatorii care au fost esentiali in ultimele sezoane, dar trecuti de 30 de ani, si isi propune o intinerire masiva a lotului. Desi sosirea lui Messi la Torino ramane un vis frumos, "bianconerii" forteaza aducerea unui atacant de meserie, solutiile fiind Suarez, Dzeko, Lacazette, Jimenez sau Kean. Alte posturi pe care campioana din Serie A le vrea acoperite pana la finalul lunii septembrie sunt cele de mijlocas central si fundas lateral, Fabio Paratici, Chief Football Officer, purtand mai multe negocieri interesante in acest sens.

Ce fotbalisti a transferat Juventus pana acum: Arthur Melo (FC Barcelona / 24 ani / mijlocas central / 72 mil. euro), Felix Correia (Manchester City / 19 ani / extrema dreapta / 10.5 mil. euro), Weston McKennie (Schalke / 22 ani / mijlocas central / imprumut, 4.5 mil. euro), Felix Nzouango Bikien (Amiens / 17 ani / fundas central / 1.9 mil euro), Luca Pellegrini (Cagliari / 21 ani / fundas stanga / imprumut incheiat), Dejan Kulusevski (Parma / 20 ani / extrema dreapta / imprumut incheiat), Marko Pjaca (Anderlecht / 25 ani / extrema stanga / imprumut incheiat), Cristian Romero (Genoa / 22 ani / fundas central / imprumut incheiat), Samuel Iling-Junior (Chelsea U18 / extrema stanga / 16 ani)

Ce jucatori au plecat de la Juventus: Miralem Pjanici (FC Barcelona / 30 ani / mijlocas central / 60 mil. euro), Emre Can (Borussia Dortmund / 26 ani / mijlocas central / 25 mil. euro), Matteo Stoppa (Sampdoria / 19 ani / atacant / 1 mil. euro), Blaise Matuidi (Inter Miami CF / 33 ani / mijlocas central / liber de contract), Luca Zanimacchia (Real Zaragoza / 22 ani / extrema dreapta / imprumutat)

De ce jucatori mai este interesata Juventus: Leo Messi (FC Barcelona / 33 ani / extrema dreapta), Luis Suarez (FC Barcelona / 33 ani / atacant), Hector Bellerin (Arsenal / 25 ani / fundas dreapta), Manuel Locatelli (Sassuolo / 22 ani / mijlocas central), Tommaso Barbieri (Novara / 18 ani / fundas dreapta), Moise Kean (Everton / 20 ani / atacant), Edin Dzeko (AS Roma / 34 ani / atacant), Houssem Aouar (Ol. Lyon / 22 ani / mijlocas central), Leandro Paredes (PSG / 26 ani / mijlocas central), Alexandre Lacazette (Arsenal / 29 ani / atacant), Thomas Partey (Atletico Madrid / 27 ani / mijlocas central), Robin Gosens (Atalanta / 26 ani / fundas stanga), Nicolo Zaniolo (AS Roma / 21 ani / mijlocas central ofensiv), Sergio Reguilon (Real Madrid / 23 ani / fundas stanga), Serginio Dest (Ajax / 19 ani / fundas dreapta), Raul Jimenez (Wolverhampton / 29 ani / atacant)

Ce jucatori mai pot parasi echipa: Gonzalo Higuain (32 ani / atacant), Sami Khedira (33 ani / mijlocas central), Alex Sandro (29 ani / fundas stanga), Federico Bernardeschi (26 ani / extrema dreapta), Mattia De Sciglio (27 ani / fundas dreapta), Daniele Rugani (26 ani / fundas central), Douglas Costa (29 ani / extrema dreapta), Aaron Ramsey (29 ani / mijlocas central), Mattia Perin (27 ani / portar)

Cum arata primul "11" in acest moment: Szczesny - Cuadrado (Danilo), Chiellini (De Ligt, accidentat), Bonucci, Pellegrini (Sandro) - Arthur, Betancur, Rabiot - Bernardeschi (Kulusevski), Cristiano Ronaldo, Dybala