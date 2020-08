Dybala nu mai vrea sa stea in umbra lui Ronaldo! Care sunt cerintele MVP-ului din Serie A pentru a continua la Juventus

Paulo Dybala, MVP-ul sezonului 2019/20 din Serie A, isi renegociaza contractul cu Juventus.

Atacantul vrea sa aiba un rol mai important in echipa lui Andrea Pirlo in urmatoarea perioada, iar potrivit presei internationale, agentii argentinianului negociaza conditiile in care fotbalistul isi va prelungi contractul.

Printre cerintele lui Dybala se afla titularizarea in fiecare meci si o crestere salariala semnificativa.

In prezent, jucatorul poreclit 'La Joya' castiga 13,5 milioane de euro, iar potrivit Goal, el cere intre 15 si 20 de milioane de euro pe an, intentionand sa micsoreze astfel diferenta dintre el si Cristiano Ronaldo. Portughezul castiga anual 31 de milioane de euro de la torinezi.

Conform aceleiasi surse, Dybala este de parere ca ar trebui sa aiba un rol principal in echipa lui Pirlo, tinand cont de varsta lui Ronaldo.

Oficialii lui Juventus sunt pusi in dificultate de cererile financiare ale argentinianului, avand in vedere criza cauzata de pandemia de coronavirus.

Mai mult decat atat, au aparut zvonuri in presa internationala potrivit carora Pirlo ar fi dispus sa renunte la Dybala pentru a-l aduce la Juventus pe Paul Pogba.

MVP-ul din Serie A are contract cu Juventus pana in 2024, iar daca i s-ar indeplini cerintele contractul ar putea sa-i fie prelungit pentru inca un sezon.