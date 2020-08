Andrea Pirlo are o singura mare SLABICIUNE. Cine e BLONDA cu care antrenorul lui Juventus si-a INSELAT sotia si care l-a facut tata de gemeni

Divortat din 2014, noul antrenor al lui Juventus e intr-o relatie cu Valentina Baldini, despre care se spune ca i-ar fi distrus casnicia.

In varsta de 41 de ani, Andrea Pirlo pozase pana la un moment dat intr-unul dintre cei mai cuminti fotbalisti, cu o viata de familie exemplara alaturi de sotia Deborah Roversi, cu care a facut si doi copii, Niccolo si Angela.

Fostul mare international italian a fost insa "deturnat" de Valentina Baldini, care a intrat in viata sa in urma cu 5-6 ani, intr-o perioada in care Pirlo evolua chiar la Juventus. Despre actuala partenera de viata a tehnicianului "Batranei Doamne" s-a scris la acea vreme ca ar fi inceput legatura sentimentala cu Andrea in ciuda faptului ca acesta era casatorit, scenariu care a dus in cele din urma la inevitabilul divort.

Valentina Baldini are o prezenta discreta in viata mondena (fara cont public pe Instagram), informatiile referitoare la ea fiind extrem de putine. Astfel, e cunoscut doar faptul ca a lucrat in domeniul imobiliar si ca s-a iubit mult timp cu un barbat extrem de influent in cadrul clubului din Torino, fiul avocatului care se ocupa de interesele familiei Agnelli.

Pe langa cei doi copii pe care ii are cu fosta sotie, Andrea Pirlo a devenit din nou tata in 2017, Valentina oferindu-i o minunata pereche de gemeni, Leonardo si Tommaso.