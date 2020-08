BREAKING NEWS | CUTREMUR la Juventus! Maurizio Sarri, CONCEDIAT dupa dezastrul din Liga Campionilor! Anuntul OFICIAL al clubului

Maurizio Sarri a fost demis de la Juventus dupa ce a ratat calificarea in sferturile Ligii Campionilor.

UPDATE 15:50: OFICIAL: Juventus a anuntat ca Maruzio Sarri a fost demis!

Clubul din Torino a anuntat prin intermediul unui comunicat oficial ca Maurizio Sarri a fost indepartat din functia de antrenor principal:

"Juventus Football Club anunta ca Maurizio Sarri a fost indepartat din functia de antrenor al primei echipe.

Clubul ar dori sa-i multumeasca pentru ca a scris o noua pagina in istoria lui Juventus dupa ce a cucerit al 9-lea titlu consecutiv in Serie A, apogeul unei calatorii personale care l-a determinat sa urce pe culmile fotbalului italian", se arata in comunicatul postat pe site-ul oficial al clubului Juventus.

Un singur sezon a rezistat Sarri pe banca "Batranei Doamne".

Jurnalistul italian Fabrizio Romano face un anunt soc: Maurizio Sarri a fost demis de pe banca lui Juventus.

Decizia oficialilor ar veni dupa esecul cu Lyon din optimile Ligii Campionilor.

Juventus a fost eliminata de francezi dupa ce a pierdut in deplasare, scor 1-0, si a batut pe teren propriu, scor 2-1. Regula golului in deplasare a fost decisiva pentru soarta 'Batranei Doamne'.

Sarri a reusit sa castige titlul cu Juventus in acest sezon, al 9-lea consecutiv din istoria clubului.

"A fost o campanie foarte dificila, am obtinut un succes extraordinar castigand al 9-lea titlu consecutiv si am scris un capitol fantastic in cartile de istorie. In Liga Campionilor, evident, este dezamagitor pentru noi, pentru jucatori si fani. Asa cum am spus de mai multe ori in ultimii ani, Liga Campionilor a fost un vis, acum trebuie sa fie un obiectiv. Faptul ca am iesit e o dezamagire imensa", a declarat astazi Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus, pentru juvefc.com.

Juventus have sacked manager Maurizio Sarri after being knocked out of the Champions League yesterday, reports @FabrizioRomano pic.twitter.com/ctxA0v8Fof — B/R Football (@brfootball) August 8, 2020

Potrivit sursei citate, anuntul urmeaza sa fie facut in curand, printr-un comunicat oficial.

BREAKING - Juventus has sacked Maurizio Sarri. Official statement soon. They'll go for a new manager. ⚪️⚫️ #Juventus @SkySport @DiMarzio — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 8, 2020