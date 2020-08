Adrian Mutu a stabilit cine sunt stranierii pe care ii vrea la meciurile cu Finlanda si Malta! Care este programul nationalei U21 din aceasta toamna

Echipa nationala U21 a Romaniei se pregateste de meciurile cu Finlanda si Malta.

Selectionerul Adrian Mutu a stabilit cine sunt stranierii pe care si-i doreste in lot.

Astfel, pe lista preliminara a convocarilor se afla Alexandru Dobre (Dijon / Franta), Vlad Dragomir (Perugia / Italia), Radu Dragusin (Juventus / Italia), Denis Dragus (Standard Liege / Belgia), Marius Marin (Pisa / Italia) si Andrei Ratiu (Ado Den Haag / Tarile de jos).

Pe 4 si pe 8 septembrie, nationala de tineret va juca in deplasare cu Finlanda si Malta, doua partide contand pentru preliminariile EURO 2021. Meciurile vor fi transmise in direct de PRO TV.

Inaintea acestor partide, Romania U21 este pe locul 2 in grupa 8, cu 10 puncte, 5 puncte mai putin decat liderul Danemarca.

Preliminariile se disputa in perioada septembrie - noiembrie 2020, iar la EURO 2021 se califica cele 9 castigatoare ale grupelor si cele mai bune 5 ocupante ale pozitiilor secunde.

In saptamana 24-31 martie 2021 se vor disputa meciurile din grupele competitiei, iar apoi intre 31 mai si 6 iunie se vor desfasura fazele eliminatorii ale competitiei, care va fi gazduita de Ungaria si Slovenia.

Pe langa Finlanda si Malta, Romania mai joaca in aceasta toamna cu Ucraina si Malta (in octombrie) si cu Danemarca (in noiembrie).