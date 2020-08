Manchester United si Juventus negociaza SCHIMBUL VERII! Pirlo este dispus sa renunte la oricine pentru transferul unui fost coechipier!

Jurnalistii de la Tuttosport au scris despre negocierile pe care cele doua cluburi le poarta pentru ca Paolo Dybala sa ajunga in Premier League in locul lui Paul Pogba, jucator care ii este pe plac lui Andrea Pirlo, noul antrenor al lui Juventus.

Pirlo a jucat alaturi de Pogba la campionii Italiei in perioada 2012-2015, iar acum italianul isi doreste sa-l antreneze pe fotbalistul care nu a avut o perioada prea buna de la revenirea la Manchester United.

Antrenorul "Batranei Doamne" a negociat cu sefii lui Juventus pentru Pogba, pe care il vrea ca inlocuitor al lui Pjanic, iar pentru transfer s-a stabilit ca moneda de schimb sa fie Dybala, fotbalistul care a fost desemnat MVP-ul Seriei A in sezonul 2019/20.

Conform presei din Italia, pe langa Dybala sau chiar Ronaldo, pe care Juventus este dispusa sa-l lase sa plece pentru a scapa de salariul sau urias, oficialii 'bianconerilor' le-au spus si lui Gonzalo Higuain, Douglas Costa, Aaron Ramsey sau Sami Khedira ca pot pleca de la club in aceasta vara. Ei nu mai figureaza in planurile lui Andrea Pirlo.

Juventus have told both Gonzalo Higuaín and Sami Khedira that they can leave the club this summer with neither player featuring in the plans of new head coach Andrea Pirlo. (Source: GOAL) pic.twitter.com/btiaoGrNtT