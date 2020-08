Soarta lui Ronaldo a fost DECISA! Anuntul lui Juventus dupa RATAREA calificarii in Liga Campionilor

Juventus a batut-o pe Lyon pe teren propriu cu 2-1, insa a ratat calificarea din cauza golului primit pe teren propriu.

Francezii s-au impus cu 1-0 in meciul tur, iar golurile marcate de Ronaldo ieri seara nu au produs niciun efect. Reusita lui Depay din penalty a fost decisiva si Lyon s-a calificat in sferturile Ligii Campionilor.

Cristiano Ronaldo a fost extrem de afectat la finalul partidei, insa Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus, asigura ca portughezul va continua la Torino si din sezonul viitor:

"A fost o campanie foarte dificila, am obtinut un succes extraordinar castigand al 9-lea titlu consecutiv si am scris un capitol fantastic in cartile de istorie. In Liga Campionilor, evident, este dezamagitor pentru noi, pentru jucatori si fani. Asa cum am spus de mai multe ori in ultimii ani, Liga Campionilor a fost un vis, acum trebuie sa fie un obiectiv. Faptul ca am iesit e o dezamagire imensa.

Ronaldo? Sunt in intregime convins ca va ramane. Cred ca zvonul cu privire la plecarea lui a aparut in urma cu cateva luni, care s-a intamplat sa fie publicat chiar inainte de a juca impotriva unei echipe franceze. Este un vechi truc. Va pot asigura ca Ronaldo ramane un pilon al lui Juventus", a declarat Andrea Agnelli, presedintele lui Juventus, potrivit juvefc.com.