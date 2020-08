BREAKING NEWS: SOC TOTAL in vestiarul lui Ronaldo! Pirlo e NOUL antrenor al lui Juventus dupa ce Sarri a fost dat afara

Sefii lui Juventus s-au miscat rapid! La cateva ore dupa concedierea lui Sarri, campioana Italiei l-a numit antrneor pe Andrea Pirlo!

Abia angajat la echipa secunda a lui Juve, Pirlo a primit sansa de a lucra intr-un vestiar gigantic, unde a fost lider ca jucator. Apreciat de conducere, fostul mijlocas era considerat un inlocuitor pe termen lung al lui Sarri. Evenimentele s-au precipitat, asa ca directorii au actionat mai repede decat s-ar fi asteptat oricine.

Pirlo a petrecut doar 10 zile ca antrenor al echipei secunde a lui Juve. In locul sau va fi numit Fabio Grosso, fost fundas stanga in echipa Italiei campioana mondiala in 2006.



Andrea Pirlo, 41 de ani, se afla la prima experienta ca antrenor principal. Ca jucator, Pirlo a trecut pe la Juventus (2011-2015), Milan (2001-2011) si Inter (1998-2001). S-a retras in 2017, dupa doi ani la New York City, in MLS.



Cele mai bune momente ale lui Pirlo in tricoul lui Juventus: