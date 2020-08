LACRIMI pentru Ronaldo! Cristiano, a doua oara AFARA din Champions League cu Juventus! COSMAR dupa un meci de VIS, cu doua goluri marcate

Cristiano a venit la Juve pentru a-i aduce supercampioanei din Serie A dimensiunea galactica lipsa.

Ronaldo mai asteapta un an pentru a-si implini visul Champions League la Torino. Dupa ce a luat trofeul cu Manchester United si Real, Ronaldo se afla la a doua tentativa esuata cu Juve.

Eliminata anul trecut de Ajax in sferturile de finala, Juventus a iesit acum mai repede din competitie! Lyon a scos-o in optimi! Francezii au castigat acasa cu 1-0 in martie, iar in aceasta seara au tinut scorul in limita calificarii, in ciuda presiunii lui Juve! Depay a deschis tabela in minutul 9, cu o panenka din penalty. Ronaldo a intors rezultatul de unul singur. Cristiano a marcat si el de la 11 metri, pana la pauza, apoi, dupa o ora de joc, a inscris fabulos pentru 2-1! N-a fost suficient pentru calificare.

La 35 de ani, dupa 4 Ligi castigate cu Real si una cu United, Ronaldo va mai face o incercare de a lua Champions League cu Juventus.



Dupa o noapte cu un gol istoric marcat, Ronaldo a parasit terenul in lacrimi.