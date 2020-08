Transfer SOC langa Ronaldo! Jucatorul pe care nimeni nu se astepta sa-l vada la Juventus: Negocierile sunt aproape finalizate!

Juventus are probleme cu banii din cauza crizei provocate de coronavirus.

Clubul incearca sa reduca din cheltuieli. Dupa ce a anuntat ca vrea sa le rezilieze contractele lui Higuain si Khedira, jucatori cu salarii mari care nu intra in planul tactic al antrenorului Pirlo, Juve se gandeste si la achizitii. Gazzetta dello Sport anunta ca supercampioana din Serie A e la un pas sa-l readuca la Torino pe Moise Kean.

Atacantul de 20 de ani a fost vandut anul trecut la Everton pentru 30 de milioane de euro. N-a conformat in Anglia, unde a marcat doar de doua ori in 33 de aparitii in toate competitiile.

Kean e dorit fie sub forma de imprumut pentru doi ani, fie la schimb cu Ramsey, care este de asemenea considerat disponibil de Juve.

Kean a crescut in centrul de tineret al lui Juventus si a primit rapid eticheta de superatacant al viitorului. Juve a considerat prea tentanta propunerea facuta de Everton in 2019 si i-a dat drumul, dar acum toate partile implicate agreeaza o revenire a pustiului in Italia. La Juve, Kean a marcat de 8 ori in 28 de meciuri.

Pe lista lui Pirlo mai sunt Dzeko, Suarez sau Milik, iar board-ul lui Juve va face eforturi pentru ca unul dintre ei sa ajunga de asemenea la club in aceasta perioada de transferuri.