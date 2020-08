Juventus vrea sa-i transfere un AJUTOR lui Ronaldo! A pus ochii pe 4 fotbalisti! Prima achizitie majora a lui Pirlo

Andrea Pirlo a preluat-o pe Juventus dupa eliminarea in fata lui Lyon in optimile de finala din Champions League.

Pirlo le-a transmis deja sefilor sai ce planuri are in perioada de mercato. Prima sa tinta: un atacant. Pirlo vrea un varf care sa-l 'sustina pe Ronaldo', scrie Tuttosport. Ziarul din Torino publica si lista lui Juve. Raul Jimenez (Wolves), Milik (Napoli), Morata (Atletico) si Edin Dzeko (Roma) sunt cei 4 oameni pe care Pirlo ii considera compatibili cu jocul lui Ronaldo.



Cristiano Ronaldo are doua titluri in doi ani la Juventus. Portughezul a marcat 65 de goluri in 89 de meciuri oficiale disputate in tricoul lui Juve.