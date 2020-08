Real Madrid, Juventus si Arsenal se lupta pentru transferul capitanului de la Lyon! Care este marele avantaj al madrilenilor in cursa pentru Aouar

Real Madrid este aproape de un transfer bomba.

Oficialii de pe Santiago Bernabeu negociaza cu cei de la Olympique Lyon pentru mutarea lui Houssem Aouar, mijlocas care a atras toate privirile in ultimele doua sezoane.

Capitanul lui Lyon s-a remarcat si in Champions League, insa acum ar vrea sa plece. Directorul sportiv al francezilor a anuntat ca nu va mai continua la echipa, fotbalistul in varsta de 22 de ani considerand ca are nevoie de o noua provocare.

Potrivit Mundo Deportivo, nu doar Real Madrid este interesata de Aouar. Si Juventus, dar si Arsenal au facut oferte pentru el. Cel mai probabil, insa, el va ajunge la campioana Spaniei.

Madrilenii au doua avantaje. Primul este prezenta lui Zinedine Zidane pe banca tehnica, iar cel de-al doilea prietenia dintre Aouar si Benzema, ale caror familii au locuit in aceeasi zona a orasului Lyon.

Prima oferta a celor de la Real Madrid pentru mijlocasul de 22 de ani a fost in valoare de 50 de milioane de euro. Francezii au pretentii un pic mai mari, astfel ca negocierile continua.

Olympique Lyon ar putea ramane in aceasta vara si fara Moussa Dembele, care nu este multumit de faptul ca nu prinde primul 11.