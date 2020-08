Incredibil! DISPAR de langa Ronaldo: Juventus IL DA AFARA pe jucatorul pe care a platit 90 de milioane de euro si pe campionul mondial venit de la Real

Juventus incepe revolutia dupa regulile lui Pirlo!

Matuidi a plecat in MLS acum o saptamana, iar acum alti doi fotbalisti importanti se pregatest sa se desparta de Juve! Jurnalistul italian Frabrizio Romano anunta ca Juve le va rezilia contractele lui Gonzalo Higuain (32 de ani) si Sami Khedira (33 de ani). Amnbii mai au un an de contract cu Juve, dar Pirlo nu conteaza pe ei, asa ca vor fi lasati sa plece gratis. Juve incearca sa gaseasca o formula prin care sa nu fie nevoita sa le plateasca integral salariile.

Higuain, adus cu 90 de milioane de euro de la Napoli acum 4 ani, a marcat 66 de goluri in 148 de meciuri pentru Juve. In ultimul sezon, argentinianul a inscris de 11 ori in 43 de jocuri in toate competitiile. In sezonul 2018-2019, Gonzalo a fost mai intai imprumutat la Milan, apoi la Chelsea.

Khedira, campion mondial cu Germania in 2014, e la Juve din 2015, cand a fost adus gratis de la Real Madrid. Hartuit de accidentari, Khedira a jucat numai 22 de meciuri in campionat in ultimii 2 ani. In total, are 144 de aparitii in tricoul lui Juve si 21 de goluri marcate.



