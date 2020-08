Ronaldo, OUT de la Juventus?! Agentul sau CONFIRMA discutiile cu mai multe cluburi din Europa! Cat cer italienii pentru golgeterul echipei

Cristiano Ronaldo nu mai este sigur pe viitorul sau la Juventus.

Potrivit Diario Sport, oficialii "Batranei Doamne" sunt dispusi sa ii dea drumul portughezului contra sumei de 60 de milioane de euro.

Inca de la eliminarea lui Juventus din Champions League, agentul lui Ronaldo l-a oferit deja celor mai mari cluburi din Europa.

Echipa care este cu ochii pe Ronaldo, urmarind tot ce se intampla pe piata transferurilor in legatura cu el, este PSG. Campionii Frantei il vor pe superstarul portughez alaturi de Neymar si Mbappe.

In presa internationala au aparut zvonuri si despre o posibila revenire a lui Cristiano in La Liga, dar la Barcelona, informatii pe care apropiatii fotbalistului le neaga.

Desi Juventus nu a reusit sa castige Cupa si Supercupa Italiei si nici sa ajunga foarte departe in Liga Campionilor, Ronaldo s-a remarcat in acest sezon drept unul dintre cei mai buni fotbalisti de la 'bianconeri'.

El a doborat mai multe recorduri in ceea ce priveste numarul de goluri reusite, cel mai recent fiind stabilit in meciul cu Lyon din optimile de finala ale Champions League.

Atunci el a marcat ambele goluri ale italienilor si a devenit jucatorul cu cele mai multe reusite in tricoul lui Juventus intr-un singur sezon. Astfel, Ronaldo a doborat un record care data din sezonul 1933/34.

Plecarea lui Ronaldo nu ar fi imposibila in conditiile in care Juventus se confrunta cu o criza financiara cauzata de pandemie.

In plus, noul antrenor, Andrea Pirlo ar putea incerca o intinerire a echipei, avandu-l in prim-plan pe Dybala, iar plecarea portughezului le-ar permite italienilor sa obtina fondurile necesare pentru a-i indeplini conditiile argentinianului.