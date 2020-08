Pirlo face curatenie la Juventus! Echipa din Serie A s-a despartit de un campion mondial

Fostul mijlocas italian a inceput deja sa faca curatenie in lotul" Batranei Doamne". Juventus a anuntat despartirea de fotbalistul francez, Blaise Matuidi. Acesta s-a transferat Inter Miami, echipa patronata de David Beckham in MLS.

Chiar daca a fost om de baza in actualul sezon, campionul mondial nu este dorit de Andrea Pirlo. El mai avea un an de contract cu Juventus.

Blaise Matuidi s-a transferat in 2017 la Juventus de la PSG, contra sumei de 25 de milioane de euro. El a jucat 133 de meciuri pentru echipa italiana si a reusit sa inscrie 8 goluri.

De asemenea, francezul a castigat 3 titluri in Serie A, o Cupa si o Super Cupa a Italiei.

OFFICIAL | @MATUIDIBlaise joins @InterMiamiCF

Thanks for everything and good luck on your new adventure!

▶️ https://t.co/iEw3tdAJnA pic.twitter.com/Jk5xxcJT4b