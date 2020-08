Un roman se antreneaza langa Ronaldo la Juventus! Jucatorul care poate fi surpriza anului pentru Romania

Andrea Pirlo a promovat la echipa mare a lui Juventus un fotbalist roman U19.

Tanarul fotbalist Radu Dragusin (18 ani) se antreneaza cu echipa mare a lui Juventus sub comanda lui Andrea Pirlo. Fundasul roman poate capata experienta printre starurile italienilor. Internationalul U19 a fost transferat in ianuarie 2018 de la Regal Sport Bucuresti la Juventus Torino. Dragusin a mai refuzat oferte in trecut de la echipe mari precum PSG sau Atletico Madrid.

Impresarul sau, Florin Manea isi pune mari sperante in fundasul roman:

"Se antreneaza cu Ronaldo. A fost chemat de Pirlo la echipa mare, de o saptamana se antreneaza cu ei. Este un baiat pe care toata lumea il doreste. Noi suntem in ultimul an de contract cu Juventus, sunt discutii si cu ei, ne vom intalni, dar sunt foarte multe cluburi mari care il doresc. O sa vedeti ce o sa se intample cu Radu Dragusin. E puternic, un baiat de mare caracter, capitanul echipei nationale U19, crescut de Regal Sport si are deja doi ani si ceva la Juventus.

Acum, Juventus ne cheamă intruna, sunt negocieri avansate, dar o sa vedeti. O sa fie o surpriza si eu mizez pe el. O sa fie unul dintre cei mai buni fotbalisti romani. Cred ca va fi singurul fotbalist roman care va juca in top 5”, a declarat Florin Manea pentru Pro Sport.