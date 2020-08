Se gandeste Ronaldo sa PLECE de la Juventus?! "E timpul sa analizam. Juventus trebuie sa gandeasca la fel ca cel mai mare club al lumii ca sa ajunga acolo!" Ce mesaj a transmis

Dupa ziua agitata de la Torino, concluzionata de numirea lui Pirlo antrenor in locul lui Sarri, Cristiano Ronaldo a postat un mesaj de final de sezon pe Instagram.

Cristiano spune ca a venit timpul pentru o analiza realista a ceea ce s-a intamplat in acest sezon si spune ca Juve, unul dintre cele mai mari cluburi ale lumii, ar trebui sa faca totul pentru a gandi 'ca cea mai mare echipa din fotbal'.

"Sezonul 2019-2020 s-a terminat pentru noi, mult mai tarziu decat de obicei, dar mult mai devreme decat ne-am asteptat. Acum e timpul sa reflectam, timpul sa analizam ce a fost bine si ce a fost rau pentru ca gandirea critica e singura care ne poate ajuta sa fim mai buni. Un club urias ca Juventus trebuie sa aiba viziunea ca e cel mai bun din lume, sa munceasca pentru asta si sa se numeasca asa ca rezultat a tot ce face. Castigarea Serie A in conditii atat de dificile e un lucru de care suntem mandri. Faptul ca am marcat 37 de goluri pentru Juventus si 11 pentru nationala Portugaliei ma face sa privesc viitorul cu ambitie si cu dorinta de a fi mai bun sezonul viitor. Dar fanii cer mai mult de la noi, se asteapta la mai mult de la noi. Suntem aici sa facem asta, trebuie sa ajungem la asteptarile lor. Fie ca aceasta mica vacanta sa ne permita sa luam cele mai bune decizii pentru viitor si sa ne intoarcem mai puternici si mai dedicati ca niciodata. Ne vedem in curand", a scris Ronaldo pe Instagram.

Juventus a castigat al 9-lea titlu consecutiv in Serie A, dar a ratat Cupa Italiei in finala cu Napoli si a fost eliminata de Lyon in optimile Champions League.