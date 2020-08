IN-CRE-DI-BIL! Doua goluri, doua recorduri pentru Ronaldo! Superstarul lui Juventus este de NEOPRIT! Ce a reusit in returul cu Lyon

Cristiano Ronaldo si-a facut un obicei din a dobori cate un record cu fiecare gol marcat.

Portughezul a reusit doua goluri in returul cu Olympique Lyon din optimile de finala ale Ligii Campionilor. Cu aceste reusite, Ronaldo a ajuns la 37 de goluri in acest sezon pentru Juventus, doborand un record vechi de 95 de ani.

46 games. 36 goals. CR7 ties Juventus’ 95-year-old single season goalscoring record. pic.twitter.com/uh55f32CBQ — B/R Football (@brfootball) August 7, 2020

In plus, in optimile de finala ale celei mai importante competitii intercluburi din Europa, Ronaldo a ajuns la 25 de goluri, cu doar unul mai putin decat Messi, care este singurul cu mai multe reusite in aceasta faza a Champions League.

⚽️ Cristiano Ronaldo has now scored 24 goals in the round of 16. Only Lionel Messi (26) has more. pic.twitter.com/f9WBT07ZIK — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) August 7, 2020