FOTO Nuno Campos nu sosește singur la Dinamo! Cine sunt cei doi oameni pe care îi aduce în România

Nuno Campos nu sosește singur la Dinamo! Cine sunt cei doi oameni pe care îi aduce în România Superliga
SPORT.RO
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Antrenorul portughez Nuno Campos (51 de ani) a semnat cu Dinamo un contract pe două sezoane și a fost prezentat oficial sâmbătă seară.

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Nuno Campos s-a despărțit de Zalaegerszeg, club la care mai avea un an de contract și o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. Maghiarul a avut rezultate peste așteptări în ultimul sezon - locul 5 în prima ligă maghiară și o finală în Cupa Ungariei pierdută dramatic contra lui Ferencvaros.

Nuno Campos vine cu doi secunzi portughezi la Dinamo

Campos nu va sosi singur în România, ci însoțit de secunzii săi, Goncalo Gil Da Silva Cruz (33 de ani) și Joao Pedro Pereira Machado Bagao (26 de ani), notează publicația maghiară Nemzeti Sport.

Cu Goncalo Cruz, Nuno Campos a lucrat atât în Brazilia, la echipa U20 a lui Flamengo, cât și la Zalaegerszeg. Celălalt secund, Joao Bagao, are doar 26 de ani, și-a încheiat foarte devreme cariera de fotbalist și a mai lucrat în Portugalia și Brazilia înainte de a se alătura staff-ului condus de Nuno Campos, în Ungaria.

Sport.ro a scris, vineri, că secundul Florentin Petre se va despărți și el de Dinamo în urma plecării lui Zeljko Kopic. Fostul mare jucător din "Ștefan cel Mare" a dezvoltat o relație specială cu principalul croat și are șanse mari să îl însoțească și la următorul club.

Foto: ztefc.hu

Cine e Nuno Campos, noul antrenor al lui Dinamo

Campos, fost fundaș cu aproape 100 de meciuri în prima ligă portugheză, și-a petrecut cea mai mare parte a carierei de antrenor ca secund. Timp de mai bine de un deceniu a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, cel care o pregătește acum pe Lyon.

Nuno Campos a fost secundul lui Fonseca începând cu anul 2009, la Pinhalnovense. Ulterior, i s-a alăturat actualului principal de la OL la cluburi mult mai mari, cum ar fi FC Porto, Braga, Șahtior Donețk și AS Roma.

În 2021, Campos a devenit în premieră principal. A avut două mandate scurte în prima ligă portugheză, la Santa Clara și Tondela, apoi a revenit la rolul de secund, de această dată al lui Renato Paiva, la mexicanii de la Toluca.

După o scurtă perioadă petrecută la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, lusitanul a preluat Zalaegerszegi, vara trecută.

Din postura de secund, Nuno Campos a cucerit 7 trofee în Ucraina: trei titluri, trei Cupe și o Supercupă. De asemenea, mai are în palmares o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă alături de FC Porto.

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