Nuno Campos s-a despărțit de Zalaegerszeg, club la care mai avea un an de contract și o clauză de reziliere în valoare de 200.000 de euro. Maghiarul a avut rezultate peste așteptări în ultimul sezon - locul 5 în prima ligă maghiară și o finală în Cupa Ungariei pierdută dramatic contra lui Ferencvaros.

Nuno Campos vine cu doi secunzi portughezi la Dinamo

Campos nu va sosi singur în România, ci însoțit de secunzii săi, Goncalo Gil Da Silva Cruz (33 de ani) și Joao Pedro Pereira Machado Bagao (26 de ani), notează publicația maghiară Nemzeti Sport.

Cu Goncalo Cruz, Nuno Campos a lucrat atât în Brazilia, la echipa U20 a lui Flamengo, cât și la Zalaegerszeg. Celălalt secund, Joao Bagao, are doar 26 de ani, și-a încheiat foarte devreme cariera de fotbalist și a mai lucrat în Portugalia și Brazilia înainte de a se alătura staff-ului condus de Nuno Campos, în Ungaria.

Sport.ro a scris, vineri, că secundul Florentin Petre se va despărți și el de Dinamo în urma plecării lui Zeljko Kopic. Fostul mare jucător din "Ștefan cel Mare" a dezvoltat o relație specială cu principalul croat și are șanse mari să îl însoțească și la următorul club.