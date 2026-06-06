Selecționata lui Veljko Paunovic a consemnat un eșec rușinos pe 31 mai, la Lisabona, într-un meci de pregătire cu Capul Verde, națională care face parte din Grupa H de la Campionatul Mondial din 2026, alături de Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Sârbii, care vor privi de acasă turneul final din Statele Unite ale Americii, Mexic și Canada, au pierdut cu 3-0 în fața Capului Verde.

Iar vineri dimineață (ora 5:00 a României), naționala lui Paunovic a mai trăit o umilință. La Toluca, în Mexic, pe stadionul ”Nemesio Diez”, sârbii au fost învinși cu 5-1 de una dintre țările gazdă de la CM 2026.

Sârbii au mai trăit o umilință la câteva zile după ce au fost spulberați de Capul Verde: ”Palmă usturătoare și o mare rușine”

În urma celor două eșecuri, a urmat un editorial dur semnat de jurnalistul sârb Veljko Ivanovic, pentru publicația Blic. El a susținut că eșecul cu Mexic a fost cea mai dură înfrângere suferită de naționala Serbiei în meciurile de pregătire.

”Ce am trăit la acțiunea reprezentativei din luna iunie nu este altceva decât o palmă usturătoare și o mare rușine. Să pierzi cu 3-0 în fața Insulelor Capului Verde, iar apoi să încasezi cinci goluri de la Mexic, la Toluca, scor 5-1, este un scenariu care atrage inevitabil reproșuri, indiferent că a fost vorba despre meciuri amicale.

A fost cea mai dură înfrângere suferită vreodată de echipa națională în partidele amicale...”, a scris jurnalistul sârb Veljko Ivanovic.

Sârbii au ratat calificarea la CM 2026 după ce au încheiat pe 3 în preliminariile turneului final. Ei au făcut parte din Grupa K alături de Anglia (primul loc, 24p), Albania (locul 2, 14p), Letonia (locul 4, 5p) și Andorra (1p). Serbia a fost a treia cu 13 puncte.