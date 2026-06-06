CSM Bucureşti va întâlni formaţia Brest Bretagne Handball în finala mică, cea pentru medalia de bronz a Ligii Campionilor. În partida cu trofeul pe masă se vor înfrunta Gyor şi Metz, în Final Four-ul de la Budapesta.

Sâmbătă, în prima semifinală, CSM Bucureşti a pierdut, în prezenţa a 18,500 de spectatori, cu Metz, scor 27-32 (13-17). Apoi, în cea de-a doua partidă, Gyor, deţinătoarea trofeului, a dispus de Brest Bretagne Handball, scor 31-30 (17-16).

Astfel, duminică, de la ora 16:00, va avea loc duelul pentru medalia de bronz, între CSM Bucureşti – Brest Bretagne Handball. Iar de la ora 19:00, în finala pentru trofeul sezonului 2026 se vor duela Metz şi Gyor.

CSM Bucureşti s-a calificat la Turneul Final Four, după ce a eliminat, în sferturi, formaţia daneză Team Esbjerg (25-26, 37-27). Câştigătoare a trofeului în 2016, CSM Bucureşti nu mai ajunsese în Final Four din 2018, când a obţinut medalia de bronz, la fel ca în 2017.

Potrivit news.ro, deținătoarea trofeului Champions League e Gyor, care are 7 titluri, în total.