FCSB nu i-a înregistrat contractul și a semnat cu rivala din Superliga! MM Stoica a făcut lumină: ”Gigi a zis: 'Bă, de ce nu îi bagi contractul?'”

Contractul lui Alexandru Maxim cu FCSB a expirat, însă portarul în vârstă de 19 ani avea încă un contract semnat cu gruparea roș-albastră pentru cinci ani, însă acesta nu a fost înregistrat, astfel că nu a fost valid.

Portarul de peste doi metri ajunge astfel în Bănie, fără să fie nevoie ca Universitatea Craiova să plătească o sumă de transfer pentru goalkeeper-ul care nu a apucat să debuteze la prima echipă a roș-albaștrilor.

Gigi Becali, care era impresionat de portarul de 19 ani, a povestit că l-a întrebat pe Mihai Stoica în legătură cu situația lui Maxim, însă președintele Consiliului de Administrație de la FCSB a dezvăluit că nu a dorit să îi mai înregistreze celălalt contract. Gigi Becali crede că vărul său, agentul Ioan Becali, a fost cel care l-a dus pe Alexandru Maxim la Universitatea Craiova.

Mihai Stoica a dezvăluit de ce nu a dorit să îi înregistreze contractul portarului. Acesta a subliniat că goalkeeper-ul avea trecut în noul contract un salariu destul de mare și a considerat că FCSB nu are nevoie de un al șaselea portar având în vedere că roș-albaștrii îi au deja la dispoziție pe Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Matei Popa, Mihai Udrea și Rareș Andrei. De altfel, oficialul grupării patronate de Gigi Becali a declarat că nu a fost impresionat de prestațiile lui Alexandru Maxim la Voluntari, formație la care sezonul trecut a evoluat sub formă de împrumut.

”Portarul de la Voluntari, Maxim, avea un contract semnat cu noi, pe care nu l-am introdus, pentru că am considerat că nu are sens să ne încărcăm cu un salariu destul de mare pentru un portar pe care nu ne putem baza pentru că avem alți portari mult peste el, cel puțin din punctul nostru de vedere.

El este de vârstă cu Matei Popa. El nu a reușit să apere la Voluntari. Voluntari l-a folosit pe Chioveanu. Noi, la momentul ăsta avem Ștefan Târnovanu, care e născut în 2000, nu îl mai pun pe Zima, care are altă vârstă, Udrea e născut în 2001, Matei Popa este în 2007, iar în 2010 este Rareș Andrei în care ne punem mari speranțe. Nu are niciun sens să ai portar cu un salariu destul de mare și să nu apere.

Gigi a zis: 'Băi, de ce nu îi bagi contractul că are doi metri și ceva?'. L-am văzut și nu este ce vrem noi. Este interesant din punct de vedere al taliei, dar a cam gafat la fiecare meci și nu a mai fost chemat la echipa națională, și asta a fost o chestie foarte importantă.

M-a surprins că l-a luat Universitatea Craiova, am crezut că o să meargă undeva la Liga 2. La Craiova, înțeleg că portughezul a plecat, perioada de absență a lui Isenko se prelungește, că ar avea niște complicații și că la momentul ăsta îl avea pe Laurențiu Popescu. Probabil Craiova mai are nevoie de un portar, nu cred că o să plece cu Laurențiu Popescu și cu Alexandru Maxim”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

Alexandru Maxim a bifat 24 de meciuri în tricoul celor de la FC Voluntari.

200.000 de euro este cota de piață a lui Alexandru Maxim.

Crescut la CSS Craiova, Alexandru Maxim a ajuns în academia celor de la FCSB în vara anului 2021. În 2024, roș-albaștrii l-au împrumutat pe Maxim la FC Voluntari, iar, un an mai târziu, l-au cedat la CSM Olimpia Satul Mare. A urmat apoi un nou împrumut la FC Voluntari.

Ce a spus Gigi Becali despre plecarea de la FCSB a lui Alexandru Maxim

”Noi aveam contract pe 5 ani cu Maxim și nu am vrut să-l înregistrăm. M-am interesat, l-am sunat pe Mihai. Mi-a zis: «Gigi, noi aveam semnat cu el pe 5 ani alt contract, dar nu am mai vrut să-l băgăm».

Și așa l-a dus Giovanni la Craiova, la fel cum l-a dus și pe Moruțan la Rapid. I l-am dat pe Maxim lui Rotaru cum i l-am dat pe Moruțan lui Șucu. Fiecare își face meseria. Maxim e portar mare, că e de mare perspectivă”, a spus Gigi Becai.