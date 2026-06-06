Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni

Revoluția riscantă a lui Cristian Chivu la Inter. Mutarea care i-a surprins pe italieni Serie A Cristi Chivu, în finala Coppa Italia / Foto IMAGO
SPORT.RO
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Cristi Chivu reorganizează flancul drept al formației Inter Milano pentru sezonul următor și vrea să schimbe definitiv poziția unui jucător.

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cristi chivuInter MilanoSerie A
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Potrivit cotidianului Tuttosport, antrenorul român plănuiește să-l folosească pe Andy Diouf pe postul de extremă, pentru ca acesta să acopere toată banda. Decizia tactică este rezultatul testelor din sezonul recent încheiat și atrage după sine modificări importante de lot, în contextul în care gruparea milaneză caută noi soluții pentru a-și consolida jocul.

Zona dreaptă a echipei suferă mai multe schimbări în această perioadă, marcate de plecări ale unor jucători consacrați și integrări de nume noi.

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Remaniere în bandă

„Inter schimbă direcția pe dreapta. Iese Dumfries, intră Palestra și pleacă Luis Henrique. Un cutremur precedat de despărțirea de Darmian și urmat de o altă importantă mișcare de așezare dată de intenția lui Cristian Chivu de a-l transforma pe Andy Diouf în extremă pe toată banda”, a notat sursa citată.

Opțiunea tehnicianului de a miza pe Diouf este legată direct de evoluțiile lui Luis Henrique. Brazilianul a fost transferat de la Olympique Marseille în schimbul a 22,8 milioane de euro, sumă la care se adaugă bonusuri, însă nu a reușit să justifice investiția din punct de vedere sportiv.

„Diouf a arătat inițiativa și curajul de a încerca, două lucruri care i-au lipsit mereu lui Luis Henrique. Nu se poate vorbi despre un eșec, dar cu siguranță brazilianul se prezentase la Inter cu totul alte premise, născute și din suma plătită celor de la Marsilia”, au mai scris italienii.

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