E teapa deceniului?! Olaroiu n-a vazut niciun euro pentru performanta uriasa obtinuta in China: "FIFA spune ca nu are jursdictie!"

Cosmin Olaroiu, pacalit de oficialii clubului Jiangsu Suning.

Tehnicianul de 51 de ani reusea in 2020 sa castige titlul in China, insa aceasta performata uriasa se va reflecta doar in palmaresul romanului, nu si in conturile sale, deoarece, desi a trecut un an de zile de la respectiva performanta, oficialii clubului chinez, aceiasi oameni care conduc destinele clubului Inter Milano, nu si-au platit angajatii.

Cosmnin Olaroiu, alaturi de alti angajati aflati in aceeasi situatie au incercat sa-si faca dreptate la FIFA, insa raspunsul nu a fost unul pe placul celor pagubiti. Potrivit spuselor lui "Oli", FIFA i-a informat ca nu are jurisdictie.

"Dupa un an in care impreuna cu jucatorii am facut eforturi foarte mari, am stat foarte mult inchisi, pentru ca se juca intr-un sistem bubble, si stateam cantonati cu lunile doar pentru meciuri si antrenamente. La sfarsit, nici macar nu ne-a multumit nimeni pentru ca am castigat titlul. Pe teren a fost singura sarbatoare ca s-a castigat titlul.

Cred ca toata lumea era suparata. Sunt enorm de multe de spus, dar asta a fost decizia lor. Deranjant e faptul ca nu au avut curajul. Daca eu sunt presedintele unui club vin si spun: asta e situatia, sa vedem ce putem sa facem. Nici macar nu au vrut sa apara. O lasitate rar intalnita. N-au veniti nici macar sa discute, nu mai vorbim de restul de plati. Nu exista asa ceva pentru ei.

Am trait o mare minicuna, asa se numeste. Ai castigat, dupa care totul s-a naruit. Presedintele declarand imediat dupa castigarea trofeului ca e abia inceputul pentru ce va face cu Jiangsu Suning.

Am mers la FIFA, pe ei nu ii intereseaza foarte mult si au zis ca nu au jurisdictie pentru ca nu mai e echipa afiliata la FIFA. Dar cand noi aveam drepturile de luat de la ei, erau echipa afiliata FIFA", a mai povestit Oli.

Dupa castigarea campionatului in China, Olaroiu s-a despratit de Jiangsu Suning, echipa pe care a pregatit-o timp de trei ani, iar acum este liber de contract.