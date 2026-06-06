În minutul 26 al partidei din Ghencea, Louis Munteanu a marcat pentru 1-0 cu o execuție splendidă, însă reușita atacantului de la D.C. United a fost anulată eronat pentru ofsaid.

Ce a scris BBC după ce "bijuteria" lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată

După o degajare a lui Hindrich și o deviere cu capul a lui Olaru, Munteanu a preluat excelent și a expediat o torpilă din marginea careului fără șansă pentru portarul Ward. Fostul atacant de la CFR s-a bucurat degeaba, asistentul ridicând eronat fanionul pentru ofsaid.