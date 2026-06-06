Ce a scris BBC după ce "bijuteria" lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată

Ce a scris BBC după ce &quot;bijuteria&quot; lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată Nationala
SPORT.RO
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România și Țara Galilor se înfruntă într-un meci amical pe Stadionul Steaua.

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În minutul 26 al partidei din Ghencea, Louis Munteanu a marcat pentru 1-0 cu o execuție splendidă, însă reușita atacantului de la D.C. United a fost anulată eronat pentru ofsaid. 

Ce a scris BBC după ce "bijuteria" lui Munteanu contra Țării Galilor a fost anulată

După o degajare a lui Hindrich și o deviere cu capul a lui Olaru, Munteanu a preluat excelent și a expediat o torpilă din marginea careului fără șansă pentru portarul Ward. Fostul atacant de la CFR s-a bucurat degeaba, asistentul ridicând eronat fanionul pentru ofsaid.

Jurnaliștii de la BBC au recunoscut eroarea de arbitraj a brigăzii din Norvegia: "O repriză plăcută, cu ocazii de partea ambelor naționale și un gol anulat eronat pentru ofsaid".

Iwan Roberts (57 de ani), fost atacant al Țării Galilor, a comentat și el: "Cred că a fost poziție regulamentară. Viteza, forța și finalizarea lui Luis Munteanu au fost fantastice".

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