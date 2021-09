Fostul rival și secund al lui Olăroiu a plecat de la echipă din cauza banilor!

Fabio Cannavaro s-a despărțit de Guangzhou FC, a anunțat marți clubul chinez, cauzele fiind legate de problemele financiare ale proprietarului, grupul imobiliar Evergrande. Fostul campion mondial din 2006 cu naționala Italiei s-a apucat de antrenorat în Emiratele Arabe Unite, prima dată fiind secundul lui Cosmin Olăroiu la Al Ahli din Dubai.

S-au luptat pentru titlu în China

Peste ani, cei doi s-au întâlnit în finala campionatului Chinei. Jiangsu Suning, echipa românului, a câștigat titlul în 2020 după 0-0 și 2-1 în fața lui Guangzhou Evergrande, iar Cannavaro s-a enervat după festivitățile de premiere de la sfârșitul meciului și a aruncat buchetul de flori primit.

”Am câștigat multe trofee în viața mea, dar acesta este cel mai prețios și a fost cel mai greu de obținut. Am fost atât de emoționat încât aproape că am început să plâng datorită fericirii pe care am simțit-o”, a declarat Olăroiu după victoria din cel de-al doilea meci al finalei campionatului.