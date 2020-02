O fosta vedeta de la Inter Milano si AC Milan a devenit preot si predica contra mafiei din fotbal

El a fost antrenat de Mircea Lucescu si ar fi cu 12 ani mai in varsta decat se stia.

Taribo West, fostul international nigerian si jucator al lui Inter Milano, a devenit pastor si Supraveghetorul General al Bisericilor Taribo West, si este unul dintre multii fosti fotbalisti si oficiali ai „Super Eagles”, care au declansat o cruciada pentru a elimina coruptia ce a subjugat fotbalul din tara vest-africana. "Fotbalul nigerian se scufunda in coruptie, e aproape mort. Nu mai exista loc unde sa ii critici pe actualii conducatori ai fotbalului nigerian sau sa iti cauti dreptatea, pentru ca ei au mituit pe toata lumea", a declarat West intr-o emisiunea la un radio local. Un crestin devotat, el a devenit preot dupa ce a agatat ghetele in cui, in 2014 infiintand congregatia numita "Shelter in the Storm Miracle Ministries of All Nation" in Lagos, cel mai mare oras din Nigeria. Există chiar si o anecdota, fara surse directe, ca, in timp ce juca in Italia, el a gazduit in casa lectii biblice si ar fi vazut-o pe iubita sa sarboaica transformandu-se intr-un sarpe. In acel moment, spune povestea, el a decis sa-i dedice viata lui Isus.

In 2010, el s-a aflat in centrul unei controverse, alaturi de conationalii Jay-Jay Okocha, Nwankwo Kanu si Obafemi Martins, dupa ce oficiali ai echipelor adverse i-au acuzat ca sunt mult mai in varsta decat declarasera in mod oficial. In 2013, Zarko Zecevici, fostul conducator al lui Partizan Belgrad, declara chiar ca West ar fi fost cu 12 ani mai varstnic decat aratau datele oficiale! In ultimele fotografii, fostul fundas al lui Inter Milano si AC Milan arata mult mai in varsta decat cei 45 de ani din buletin si pare, astfel, sa confirme zvonurile.

In sezonul 1998-1999, West a lucrat cu Mircea Lucescu la Inter Milano, cei doi avand o relatie foarte tensionata. „West nu era un jucator important pentru mine, nu ne-am inteles bine si nu l-am mai folosit, dupa ce a aruncat tricoul pe jos in meciul cu Vicenza, cand a fost schimbat. Avea o coordonare atat de slaba incat cadea pe jos la antrenamente si radeam toti de el. Dupa aceea a ajuns la Milan, nu inteleg cum s-a intamplat asta. Am vazut ca ar fi fost cu 12 ani mai in varsta decat spuneau actele, dar nu imi dau seama cum nu au putut controalele medicale sa descopere acest lucru mai devreme”, spunea Lucescu, in 2013, pentru presa italiana.

Taribo West (45 nai) a jucat ca fundas stanga, fundas central si mijlocas central defensiv, fiind cunoscut mai ales datorita frizurii sale excentrice si puterii fizice exceptionale. De-a lungul carierei, a evoluat la Obanta United (1989 / Nigeria), Sharks FC (1990 / Nigeria), Enugu Rangers (1991 / Nigeria), Julius Berger FC (1992 / Nigeria), AJ Auxerre (1993-1997 / Franta), Inter Milano (1997-1999 / Italia), AC Milan (2000 / Italia), Derby County (2001 / Anglia), FC Kaiserslautern (2001-2002 / Germania), Partizan Belgrad (2003-2004 / Serbia), Al Arabi SC Doha (2004-2005 / Qatar), Plymouth Argyle (2005 / Anglia) si Paykan FC (2007 / Iran). Pentru nationala Nigeriei, el a jucat in 42 de partide si a participat la CM 1998 si CM 2002. De asemenea, cu nationala „vulturilor”, a cucerit aurul olimpic in 1996 si a terminat pe locurile doi si trei la Cupa Africii pe Natiuni, la editiile din 2000 si 2002. In palmaresul sau se mai gasesc titlul in Franta si alte doua cupe in Hexagon, Cupa UEFA in 1998 si titlul de campion al ligii din Serbia si Muntenegru.