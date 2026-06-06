OFICIAL Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028

Dinamo are un nou antrenor principal. Fostul secund de la AS Roma a semnat un contract valabil până în 2028 Superliga
SPORT.RO
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Clubul Dinamo a anunțat oficial numirea portughezului Nuno Campos pe banca tehnică, înlocuindu-l astfel pe Zeljko Kopic. Acesta a semnat o înțelegere pe următoarele două sezoane.

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Din articol

Portughezul Nuno Campos este noul tehnician al echipei din „Ștefan cel Mare”. Conducerea „câinilor” a rezolvat problema băncii tehnice după despărțirea de Zeljko Kopic, antrenor care a condus echipa în ultimii doi ani și jumătate. Campos, în vârstă de 51 de ani, a parafat o înțelegere valabilă până la 30 iunie 2028.

„Bine ai venit, Nuno Campos! Clubul nostru a ajuns la un acord cu antrenorul lusitan Nuno Campos pentru a prelua banca tehnică! Noul antrenor a semnat o înțelegere pe o perioadă de două sezoane, până la data de 30.06.2028. În cariera sa, Nuno Campos a făcut parte din stafful lui Paulo Fonseca începând cu anul 2009 și până în 2021, perioadă în care a pregătit echipe precum Porto, Braga, Șahtior Donețk sau AS Roma, câștigând mai multe trofee: Cupa Portugaliei, Supercupa Portugaliei, Campionatul Ucrainei și Cupa Ucrainei. [...] Bem-vindo, Nuno! Desejamos-te muito sucesso e o maior número possível de conquistas no nosso banco técnico!”, au transmis reprezentanții Dinamo pe rețelele de socializare.

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Experiență vastă alături de Paulo Fonseca

De-a lungul carierei sale, noul principal al alb-roșiilor și-a construit un CV solid lucrând ca antrenor secund. Timp de peste un deceniu, Campos a fost mâna dreaptă a lui Paulo Fonseca, ajutându-l pe acesta la cluburi importante din Europa. În această perioadă, lusitanul a adunat în palmares, din postura de secund, șapte trofee în Ucraina alături de Șahtior, o Cupă a Portugaliei cu Braga și o Supercupă cu FC Porto.

El a făcut pasul spre rolul de antrenor principal abia în anul 2021, bifând două experiențe scurte pe prima scenă din Portugalia, la Santa Clara și Tondela. După alte perioade în care a fost secund la mexicanii de la Toluca și la echipa U20 a brazilienilor de la Flamengo, Nuno Campos a preluat formația maghiară Zalaegerszeg în vara anului trecut.

Sezonul petrecut în țara vecină a fost unul cu rezultate notabile pentru tehnicianul lusitan. Acesta a reușit să claseze Zalaegerszeg pe poziția a cincea în prima ligă din Ungaria, reprezentând cea mai bună performanță a echipei de la revenirea în prima divizie din 2019.

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