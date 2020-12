EXCLUSIV | Echipa din Serie A care il vrea pe Man! "Diamantul" FCSB-ului poate ajunge la unul dintre cluburile legendare ale Italiei

Fosta echipa a lui Mutu si Tatarusanu ar fi oferit 12 milioane de euro, dar patronul Gigi Becali a cerut cu doua mai mult pentru a accepta transferul lui Man.

"Eu cred ca Man va pleca primul. Pentru Man am si acum oferta de 12 milioane de euro. Adica am, dar nu ma mai intereseaza pentru ca am refuzat-o si am zis ca vreau 14 milioane. Adica, de la 15 am scazut la 14. Au zis ca pana pe data de 10 ianuarie o sa dea un raspuns. Echipa e din Italia. Man cred ca va pleca... I-am spus 14. Daca da 14 pleaca, daca da 12 nu-l dau", a spus Gigi Becali, pentru PRO TV si SPORT.RO.

Conform surselor Sport.ro, clubul care a oferit o suma record pentru Dennis Man ar fi Fiorentina, acolo unde antrenor a fost numit, dupa demiterea lui Giuseppe Iachini, in noiembrie 2020, Cesare Prandelli, un admirator al fotbalului romanesc si antrenorul care l-a strunit cel mai bine pe capriciosul Adrian Mutu. Prandelli si "Briliantul" au lucrat impreuna la Fiorentina, in perioada 2006-2010, in cele patru sezoane clubul toscan reusind doua locuri patru in Serie A si doua calificari in Champions League, dar si o semifinala de Cupa Italiei si doua calificari in Cupa UEFA (semifinala in sezonul 2007-2008).

In acest sezon, Fiorentina ocupa pozitia a 14-a in Serie A, cu cinci puncte peste primul loc retrogradabil direct, si joaca cu Inter Milano in optimile Cupei Italiei. Dupa numirea lui Prandelli ca antrenor, "Viola" a inregistrat in Serie A o victorie (Juventus 3-0), trei remize (Genoa 1-1 / Sassuolo 1-1 / Verona 1-1) si trei infrangeri (Benevento 0-1 / AC Milan 0-2 / Atalanta 0-3), dar a eliminat Udinese in "16"-imile Cupei Italiei (1-0, d.p.). Prandelli l-a convins pe Rocco B. Commisso, patronul Fiorentinei, un miliardar italo-american care detine Mediacom, una dintre cele mai mari retele de televiziune prin cablu din SUA, sa investeasca cateva zeci de milioane in transferuri pentru a nu avea emotii in acest sezon. Prandelli vrea sa schimbe formula 3-5-2 mostenita de la Iachini, in mai ofensivele 4-3-3 sau 4-2-3-1, iar Man ar putea o piesa importanta in indeplinirea acestui obiectiv, oferindu-i experimentatului antrenor italian variante in flancul drept sau in spatele varfului de atac.

Desi are pe flancurile atacului doi jucatori excelenti, pe cel drept pe Jose Callejon (33 ani) si in cel stang pe Franck Ribery (37 ani), Prandelli cauta jucatori tineri cu care sa ii inlocuiasca in caz de accidentari, dar vrea sa ii aiba din timp pentru a le face acomodarea mai usoara. Man a mai fost in atentia celor de la AS Roma, Cagliari, Sampdoria, Sassuolo si Atalanta, dar se pare ca Fiorentina este cea mai aproape de un transfer. Prandelli ar fi discutat si cu Adrian Mutu, selectionerul U21, pentru a afla parerea acestuia despre jucatorul roman de 22 de ani, si a primit asigurari ca Man merita banii si are potential mare de crestere. In lotul Fiorentinei a fost promovat in acest sezon si tanarul fundas central Eduard Dutu (19 ani), nascut la Roma din parinti romani, iar la formatia Primavera evolueaza Louis Munteanu (18 ani), jucatorul transferat de la Viitorul, care poate face si el pasul catre echipa mare in acest sezon.

In cazul in care se face transferul lui Man, acesta ar deveni cel mai scump jucator roman in activitate, depasindu-l pe Razvan Marin (10.5 milioane de euro / Cagliari) si Ionut Radu (10.5 milioane euro / Inter Milano), dar sub sumele platite pentru Adrian Mutu (19 milioane euro / Chelsea) si Cristian Chivu (18 milioane euro / AS Roma).